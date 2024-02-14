Главный тренер «Лейпцига» высказался из-за отмены гола в ворота «Реала»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе считает, что судьи должны были засчитывать гол его команды в ворота «Реала» на 2-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанский клуб в итоге одержал победу со счетом 1:0.

После розыгрыша углового немецкой командой мяч отскочил к Ксаверу Шлагеру. Вслед за ударом хавбека мяч дошел до Беньямина Шешко, и форвард забил головой.

Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с VAR и подтвердил решение линейного судьи.

Предположительно гол был отменен из-за положения защитника Бенджамина Хенрикса, стоявшего рядом с голкипером гостей Андреем Луниным во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.

«Мы забили быстрый гол, который должен был быть засчитан. Я не разговаривал с судьей. У меня уже было предупреждение, и я не хотел пропускать матч в Мадриде. Думаю, все на стадионе это видели. Не было фола, не было офсайда. Все, точка.

Во времена VAR ничего подобного происходить не должно. Это мое мнение. Если судьи осознают свою ошибку, то надо это принять и можно простить. Это всегда важно. Но с преимуществом 1:0 при нашем стиле игры и мегашумном стадионе перед нами открывались другие возможности», – сказал Розе.