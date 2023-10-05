Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Лейпцига» – о ЧМ-2030 в 6 странах: «Однажды мы сыграем на Эвересте, потому что сможем продать это»

Тренер «Лейпцига» – о ЧМ-2030 в 6 странах: «Однажды мы сыграем на Эвересте, потому что сможем продать это»

5 октября 2023, 22:44

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе скептически отнесся к идее провести чемпионат мира 2030 года в шести странах на трех континентах.

  • Матчи ЧМ примут Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Уругвай и Парагвай.
  • В южноамериканских странах проведут только по одному матчу.

«У меня много вопросов. Представляете, сколько ребятам придется летать туда-сюда. Мы постоянно придумываем что-то особенное.

Думаю, однажды мы сыграем на горе Эверест, потому что сможем сделать там футбольное поле и потом продать это.

Похоже, мы еще не закончили с перекручиванием формата», – сказал Розе.

Еще по теме:
В шорт-лист «Тоттенхэма» вошли 5 кандидатов в главные тренеры
Два европейских тренера отказали «Спартаку» 24
Бывший игрок «Реала» стал кандидатом на место главного тренера «Байера»
Источник: Kicker
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Розе Марко
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
1
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
3
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
1
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Все новости
Все новости
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
Вчера, 15:45
Бундеслига. «Бавария» потеряла очки и не забила
5 сентября
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
3 сентября
2
40-летний Джеко принял судьбоносное карьерное решение
3 сентября
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел экс-игрока сборной Франции у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
1 сентября
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
1 сентября
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
1 сентября
Хавбек, купленный «Боруссией» за 26+6 миллионов, порвал кресты во 2-м матче за команду
31 августа
1
Известен новый клуб Ибрагимовича
31 августа
Нойер провел 600-й матч за «Баварию» – больше игр только у четырех футболистов
29 августа
Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+