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    • Тренер «Лейпцига» – о ЧМ-2030 в 6 странах: «Однажды мы сыграем на Эвересте, потому что сможем продать это»

    Тренер «Лейпцига» – о ЧМ-2030 в 6 странах: «Однажды мы сыграем на Эвересте, потому что сможем продать это»

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе скептически отнесся к идее провести чемпионат мира 2030 года в шести странах на трех континентах.

    • Матчи ЧМ примут Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Уругвай и Парагвай.
    • В южноамериканских странах проведут только по одному матчу.

    «У меня много вопросов. Представляете, сколько ребятам придется летать туда-сюда. Мы постоянно придумываем что-то особенное.

    Думаю, однажды мы сыграем на горе Эверест, потому что сможем сделать там футбольное поле и потом продать это.

    Похоже, мы еще не закончили с перекручиванием формата», – сказал Розе.

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    Источник: Kicker

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    05.10.2023 22:44
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