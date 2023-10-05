Тренер «Лейпцига» – о ЧМ-2030 в 6 странах: «Однажды мы сыграем на Эвересте, потому что сможем продать это»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе скептически отнесся к идее провести чемпионат мира 2030 года в шести странах на трех континентах.

Матчи ЧМ примут Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Уругвай и Парагвай.

В южноамериканских странах проведут только по одному матчу.

«У меня много вопросов. Представляете, сколько ребятам придется летать туда-сюда. Мы постоянно придумываем что-то особенное.

Думаю, однажды мы сыграем на горе Эверест, потому что сможем сделать там футбольное поле и потом продать это.

Похоже, мы еще не закончили с перекручиванием формата», – сказал Розе.