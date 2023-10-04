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  • ЧМ-2030 примут 6 стран: впервые в истории турнир пройдет на 3 континентах

ЧМ-2030 примут 6 стран: впервые в истории турнир пройдет на 3 континентах

4 октября 2023, 18:23
7

ЧМ-2030 пройдет в шести странах.

По информации Mundo Deportivo, турнир примут Аргентина, Испания, Португалия, Уругвай, Парагвай и Марокко.

В Парагвае, Уругвае и Аргентине пройдeт по одному матчу сборных этих стран в первом туре группового этапа. Игры будут посвящены 100-летию первого чемпионата мира, который прошeл в Уругвае в 1930-м году.

Остальные матчи ЧМ-2030 примут Испания, Португалия и Марокко. Финал должен пройти на домашнем стадионе «Реала» – «Сантьяго Бернабеу».

Впервые в истории чемпионат мира пройдет на трех континентах – в Южной Америке, Европе и Африке.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Аргентина Испания Португалия Уругвай Парагвай Марокко
Комментарии (7)
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k611
1696435240
Такие расстояния. Зачем. Где логика?
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vladik12
1696439566
Дичь. Все Евро/ЧМ должны проходить в одной-двух странах, не больше.
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mihail200606
1696443173
Дурдом
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vek410
1696448100
Бред какой-то. Это сколько бабла должны болельщики будут тратить на перелеты между континентами, если хотят смотреть игры своих сборных. Удобнее и бюджетнее же в пределах одной страны передвигаться. И сколько бабла страны потратят на инфраструктуру из-за нескольких матчей. Инфраструктуру, которая, скорее всего не нужна окажется после ЧМ
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