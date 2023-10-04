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    • ЧМ-2030 примут 6 стран: впервые в истории турнир пройдет на 3 континентах

    ЧМ-2030 примут 6 стран: впервые в истории турнир пройдет на 3 континентах

    ЧМ-2030 пройдет в шести странах.

    По информации Mundo Deportivo, турнир примут Аргентина, Испания, Португалия, Уругвай, Парагвай и Марокко.

    В Парагвае, Уругвае и Аргентине пройдeт по одному матчу сборных этих стран в первом туре группового этапа. Игры будут посвящены 100-летию первого чемпионата мира, который прошeл в Уругвае в 1930-м году.

    Остальные матчи ЧМ-2030 примут Испания, Португалия и Марокко. Финал должен пройти на домашнем стадионе «Реала» – «Сантьяго Бернабеу».

    Впервые в истории чемпионат мира пройдет на трех континентах – в Южной Америке, Европе и Африке.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    04.10.2023 18:23
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +329

      vek410 4 октября, 22:35

      Бред какой-то. Это сколько бабла должны болельщики будут тратить на перелеты между континентами, если хотят смотреть игры своих сборных. Удобнее и бюджетнее же в пределах одной страны передвигаться. И сколько бабла страны потратят на инфраструктуру из-за нескольких матчей. Инфраструктуру, которая, скорее всего не нужна окажется после ЧМ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +137

      ramblernasheveverything 4 октября, 22:20

      ЧМ-2030..России там не будет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4905

      Oldtrafford83 > ramblernasheveverything 5 октября, 07:58

      Засунь член обратно в рот михалыч, а то несвязно бормочешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7883

      mihail200606 4 октября, 21:12

      Дурдом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9342

      vladik12 4 октября, 20:12

      Дичь. Все Евро/ЧМ должны проходить в одной-двух странах, не больше.

      0
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      Рейтинг: +1422

      k611 4 октября, 19:00

      Такие расстояния. Зачем. Где логика?

      1
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      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch > k611 4 октября, 20:39

      При чем здесь логика - будут играть группами в одном месте , а после выхода из групп воссоединятся на 1 континенте...ФИФА срубит бабла с нескольких стран сразу..

      0
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      Рейтинг: +329

      vek410 > AtticusFinch 4 октября, 22:32

      как я понял, то не группами совсем. "В Парагвае, Уругвае и Аргентине пройдeт по одному матчу сборных этих стран в первом туре группового этапа" , а потом все разлетятся кто куда

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      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch > vek410 4 октября, 22:54

      Ну -само главное ФИФА с 6 стран бабки слупит, а не с 1

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