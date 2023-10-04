ЧМ-2030 примут 6 стран: впервые в истории турнир пройдет на 3 континентах

ЧМ-2030 пройдет в шести странах.
По информации Mundo Deportivo, турнир примут Аргентина, Испания, Португалия, Уругвай, Парагвай и Марокко.
В Парагвае, Уругвае и Аргентине пройдeт по одному матчу сборных этих стран в первом туре группового этапа. Игры будут посвящены 100-летию первого чемпионата мира, который прошeл в Уругвае в 1930-м году.
Остальные матчи ЧМ-2030 примут Испания, Португалия и Марокко. Финал должен пройти на домашнем стадионе «Реала» – «Сантьяго Бернабеу».
Впервые в истории чемпионат мира пройдет на трех континентах – в Южной Америке, Европе и Африке.
Источник: Mundo Deportivo