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    • Тренер «Лейпцига» назвал причины вылета от «Реала» из Лиги чемпионов

    Тренер «Лейпцига» назвал причины вылета от «Реала» из Лиги чемпионов

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях с «Реалом» (1:1) сказал, что его команде не хватило опыта и везения.

    «Мы просто не забили достаточно голов. В конечном итоге, они забили два, а мы – только один. Мы очень разочарованы вылетом. Ребята реально показали, что хотели большего, хотели пройти дальше.

    У нас много мастеровитых игроков, и мы много забиваем в Бундеслиге. Возможно, в некоторых ситуациях нам немного не хватает опыта или хладнокровия, которое приходит с опытом. Ну и иногда не помешало бы немного везения, без него никак», – сказал Розе.

    • В первом матче «Реал» выиграл в гостях со счетом 1:0.
    • Лучшим результатом немецкого клуба в ЛЧ остается выходил в полуфинал в сезоне-2019/20.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1709796060
    Главная причина вылета банальна - не фарт !!!
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