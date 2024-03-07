Тренер «Лейпцига» назвал причины вылета от «Реала» из Лиги чемпионов

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях с «Реалом» (1:1) сказал, что его команде не хватило опыта и везения.

«Мы просто не забили достаточно голов. В конечном итоге, они забили два, а мы – только один. Мы очень разочарованы вылетом. Ребята реально показали, что хотели большего, хотели пройти дальше.

У нас много мастеровитых игроков, и мы много забиваем в Бундеслиге. Возможно, в некоторых ситуациях нам немного не хватает опыта или хладнокровия, которое приходит с опытом. Ну и иногда не помешало бы немного везения, без него никак», – сказал Розе.