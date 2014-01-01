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    Холанд может сыграть с «Вольфсбургом». Он пропустил больше месяца

    Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд полностью восстановился после травмы и готов вернуться на поле.

    По словам главного тренера команды Марко Розе, 21-летний футболист попадет в заявку на матч 13-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга».

    Однако норвежец не сможет провести игру полностью и выйдет только на некоторое время.

    • Из-за разрыва мышцы бедра Холанд не появлялся на поле с 19 октября.
    • В этом сезоне нападающий забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 10 матчах.
    • «Вольфсбург» примет «Боруссию» сегодня в 17:30 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер дортмундской «Боруссии»

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