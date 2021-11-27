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  • Холанд может сыграть с «Вольфсбургом». Он пропустил больше месяца

Холанд может сыграть с «Вольфсбургом». Он пропустил больше месяца

27 ноября 2021, 11:39

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд полностью восстановился после травмы и готов вернуться на поле.

По словам главного тренера команды Марко Розе, 21-летний футболист попадет в заявку на матч 13-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга».

Однако норвежец не сможет провести игру полностью и выйдет только на некоторое время.

  • Из-за разрыва мышцы бедра Холанд не появлялся на поле с 19 октября.
  • В этом сезоне нападающий забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 10 матчах.
  • «Вольфсбург» примет «Боруссию» сегодня в 17:30 мск.

Источник: Твиттер дортмундской «Боруссии»
Германия. Бундеслига Вольфсбург Боруссия Д Холанд Эрлинг Розе Марко
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