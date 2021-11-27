Холанд может сыграть с «Вольфсбургом». Он пропустил больше месяца

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд полностью восстановился после травмы и готов вернуться на поле.

По словам главного тренера команды Марко Розе, 21-летний футболист попадет в заявку на матч 13-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга».

Однако норвежец не сможет провести игру полностью и выйдет только на некоторое время.