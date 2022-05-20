«Боруссия» Д намерена вернуть Терзича на пост главного тренера

Дортмундская «Боруссия» предложила Эдину Терзичу снова возглавить команду.

Сегодня клуб объявил об отставке Марко Розе с поста главного тренера, и 39-летний специалист может стать заменой для него.

Год назад «Боруссия» назначила Розе, несмотря на то, что Терзич выиграл с командой Кубок Германии.

В этом сезоне дортмундцы финишировали на втором месте в Бундеслиге и неудачно выступили в еврокубках (вылет из ЛЧ после группового этапа, а из ЛЕ – после первого раунда плей-офф).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?