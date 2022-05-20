«Боруссия» Д уволила главного тренера Розе

Дортмундская «Боруссия» объявила об отставке главного тренера команды Марко Розе.
Решение о прекращении сотрудничества было принято после подведения итогов сезона с участием руководства клуба.
- Розе возглавлял «Боруссию» с прошлого лета.
- Команда финишировала на 2-м месте в Бундеслиге, отстав от «Баварии» на 8 очков.
- В Лиге чемпионов дортмундцы не вышли из группы, а в Лиге Европы вылетели от «Рейнджерс» в первом же раунде плей-офф.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: сайт «Боруссии» Д