«Боруссия» Д уволила главного тренера Розе

Дортмундская «Боруссия» объявила об отставке главного тренера команды Марко Розе.

Решение о прекращении сотрудничества было принято после подведения итогов сезона с участием руководства клуба.

Розе возглавлял «Боруссию» с прошлого лета.

Команда финишировала на 2-м месте в Бундеслиге, отстав от «Баварии» на 8 очков.

В Лиге чемпионов дортмундцы не вышли из группы, а в Лиге Европы вылетели от «Рейнджерс» в первом же раунде плей-офф.

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