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  • Тедеско – в топ-10 самых перспективных тренеров до 45 лет по версии AS

Тедеско – в топ-10 самых перспективных тренеров до 45 лет по версии AS

20 ноября 2020, 16:48
12

Испанское издание AS представило собственный рейтинг самых перспективных тренеров Европы не старше 45 лет.

В топ-10 вошел Доменико Тедеско из «Спартака». Помимо него в списке есть такие известные специалисты, как Микель Артета («Арсенал»), Дженнаро Гаттузо («Наполи»), Симоне Индзаги («Лацио») и Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»).

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Юлиан Нагельсман, 33 года («РБ Лейпциг»);

2. Рубен Аморим, 35 лет («Брага»);

3. Доменико Тедеско, 35 лет («Спартак»);

4. Микель Артета, 38 лет («Арсенал»);

5. Диего Мартинес, 39 лет («Гранада»);

6. Жульен Стефан, 40 лет («Ренн»);

7. Роберто Де Дзерби, 41 год («Сассуоло»);

8. Дженнаро Гаттузо, 42 года («Наполи»);

9. Марко Розе, 44 года («Боруссия» Менхенгладбах);

10. Симоне Индзаги, 44 года («Лацио»).

Источник: AS
Россия. Премьер-лига Европа Спартак РБ Лейпциг Брага Арсенал Гранада Ренн Сассуоло Наполи Боруссия М Лацио Де Дзерби Роберто Аморим Рубен Гаттузо Дженнаро Нагельсман Юлиан Индзаги Симоне Тедеско Доменико Розе Марко Стефан Жульен Мартинес Диего Артета Микель
Комментарии (12)
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Бенедиктус
1605880256
А где великий тренер Семак?
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black and yellow
1605886124
молодец
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DOCTOR PENALTY
1605891288
Что-то не впечатляет список.(
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El_Chori
1605894460
Ага, а Фрэнки так, мимо проходил...
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Cules2013
1605895211
Рейтинг спорный, да и сфига ли Тедеско выше, чем Артета?) Смех, да и только. Какое 3-е место в баню? Ясное дело, что талант есть, но не такой, как нас тут пытаются убедить.
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Psih86
1605906500
Лэмпарда нет, зато Тедеско...
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Hektor 84
1606147144
Что то в рейте Семака не нахожу. Как же его не вписали? Не каждый тренер четвертые места сможет в еврокубках занимать)))
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