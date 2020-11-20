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    Тедеско – в топ-10 самых перспективных тренеров до 45 лет по версии AS

    Испанское издание AS представило собственный рейтинг самых перспективных тренеров Европы не старше 45 лет.

    В топ-10 вошел Доменико Тедеско из «Спартака». Помимо него в списке есть такие известные специалисты, как Микель Артета («Арсенал»), Дженнаро Гаттузо («Наполи»), Симоне Индзаги («Лацио») и Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»).

    Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

    1. Юлиан Нагельсман, 33 года («РБ Лейпциг»);

    2. Рубен Аморим, 35 лет («Брага»);

    3. Доменико Тедеско, 35 лет («Спартак»);

    4. Микель Артета, 38 лет («Арсенал»);

    5. Диего Мартинес, 39 лет («Гранада»);

    6. Жульен Стефан, 40 лет («Ренн»);

    7. Роберто Де Дзерби, 41 год («Сассуоло»);

    8. Дженнаро Гаттузо, 42 года («Наполи»);

    9. Марко Розе, 44 года («Боруссия» Менхенгладбах);

    10. Симоне Индзаги, 44 года («Лацио»).

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    Источник: AS

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