Тедеско – в топ-10 самых перспективных тренеров до 45 лет по версии AS

Испанское издание AS представило собственный рейтинг самых перспективных тренеров Европы не старше 45 лет.
В топ-10 вошел Доменико Тедеско из «Спартака». Помимо него в списке есть такие известные специалисты, как Микель Артета («Арсенал»), Дженнаро Гаттузо («Наполи»), Симоне Индзаги («Лацио») и Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»).
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Юлиан Нагельсман, 33 года («РБ Лейпциг»);
2. Рубен Аморим, 35 лет («Брага»);
3. Доменико Тедеско, 35 лет («Спартак»);
4. Микель Артета, 38 лет («Арсенал»);
5. Диего Мартинес, 39 лет («Гранада»);
6. Жульен Стефан, 40 лет («Ренн»);
7. Роберто Де Дзерби, 41 год («Сассуоло»);
8. Дженнаро Гаттузо, 42 года («Наполи»);
9. Марко Розе, 44 года («Боруссия» Менхенгладбах);
10. Симоне Индзаги, 44 года («Лацио»).