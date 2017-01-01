Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Холанд пропустит октябрьские матчи сборной Норвегии

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил, что форвард Эрлинг Холанд не поможет сборной Норвегии в ближайших играх отбора ЧМ-2022.

    21-летний футболист продолжает восстанавливаться после мышечной травмы. Точные сроки его возвращения в строй не называются.

    • Сборная Норвегии сыграет с Турцией (8 октября) и Черногорией (11 октября).
    • Холанд из-за повреждения не выходит на поле с 19 сентября.
    • В этом сезоне нападающий провел за «Боруссию» 8 матчей, забил 11 голов и сделал 4 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер дортмундской «Боруссии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2997

      AZ 31 минуту назад

      ууу... Важную игру против Турции пропускает... Походу Норвегия будет третьей в группе...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89843
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67668
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru