Холанд пропустит октябрьские матчи сборной Норвегии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил, что форвард Эрлинг Холанд не поможет сборной Норвегии в ближайших играх отбора ЧМ-2022.

21-летний футболист продолжает восстанавливаться после мышечной травмы. Точные сроки его возвращения в строй не называются.