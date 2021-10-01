Холанд пропустит октябрьские матчи сборной Норвегии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил, что форвард Эрлинг Холанд не поможет сборной Норвегии в ближайших играх отбора ЧМ-2022.
21-летний футболист продолжает восстанавливаться после мышечной травмы. Точные сроки его возвращения в строй не называются.
- Сборная Норвегии сыграет с Турцией (8 октября) и Черногорией (11 октября).
- Холанд из-за повреждения не выходит на поле с 19 сентября.
- В этом сезоне нападающий провел за «Боруссию» 8 матчей, забил 11 голов и сделал 4 ассиста.
Источник: Твиттер дортмундской «Боруссии»