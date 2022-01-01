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Борнмут
Новости
€ 543 млн
Борнмут - новости команды
Борнмут
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Виталити Стэдиум
Сайт:
http://www.afcb.co.uk
Тренер:
Марко Розе
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Борнмут» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Борнмут» – «Брентфорд»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
11 сентября
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
«Борнмут» – «Линкольн»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
Трансляция
«Ньюкасл» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Ньюкасл» – «Борнмут»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
4 сентября
«Борнмут» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Борнмут» – «Эвертон»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027
28 августа
Фото
Клуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
АПЛ. «Ман Сити» совершил мощный камбэк, «Брайтон» уничтожил «Астон Виллу»
23 августа
«Манчестер Сити» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
Видео
Холанд постригся
23 августа
6
«Манчестер Сити» – «Борнмут»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027
22 августа
«Барселона» рассматривает пять форвардов, помимо Альвареса
18 июля
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