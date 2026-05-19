19.05.2026, вторник, 21:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Борнмут
Борнмут
4-1-3-2
1
Петрович
3
Трюффер
5
Хилл
5
Сенеси
15
Смит
12
Адамс
16
Тавернье
8
Скотт
37
Витор
9
Эванилсон
22
Крупи
2-1-2-2-3
1
Доннарумма
6
Гехи
45
Хусанов
16
Родри
8
Ковачич
27
Нуньес
20
Силва
33
О'Райли
42
Семеньо
11
Доку
9
Холанд
15
Смит
10
Кук
10
Кук
15
Смит
22
Крупи
19
Клюйверт
19
Клюйверт
22
Крупи
37
Витор
7
Брукс
7
Брукс
37
Витор
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
20
Силва
10
Шерки
10
Шерки
20
Силва
8
Ковачич
47
Фоден
47
Фоден
8
Ковачич
42
Семеньо
22
Савиньо
22
Савиньо
42
Семеньо
11
Доку
22
Мармуш
22
Мармуш
11
Доку
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Сити
35
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
11
Бен Доук
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Джеймс Траффорд
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
11
Бен Доук
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Борнмут - Манчестер Сити
4
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
16
7
Офсайды
2
2
Количество передач
446
536
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.25
1.48
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Манчестер Сити», 37-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»