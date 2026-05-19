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  • «Борнмут» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2026

«Борнмут» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2026

19 мая, 20:20
Борнмут
19.05.2026, вторник, 21:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
39' Э. Жуниор Крупи
90+5' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
15
Адам Смит
(К) ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
8
Алекс Скотт
АП
37
Райан Витор
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
(К) АП
33
Нико О'Райли
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
35
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Бен Доук
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
22
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
4-1-3-2
1
Петрович
3
Трюффер
5
Хилл
5
Сенеси
15
Смит
12
Адамс
16
Тавернье
8
Скотт
37
Витор
9
Эванилсон
22
Крупи
2-1-2-2-3
1
Доннарумма
6
Гехи
45
Хусанов
16
Родри
8
Ковачич
27
Нуньес
20
Силва
33
О'Райли
42
Семеньо
11
Доку
9
Холанд
15
Смит
10
Кук
10
Кук
15
Смит
22
Крупи
19
Клюйверт
19
Клюйверт
22
Крупи
37
Витор
7
Брукс
7
Брукс
37
Витор
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
20
Силва
10
Шерки
10
Шерки
20
Силва
8
Ковачич
47
Фоден
47
Фоден
8
Ковачич
42
Семеньо
22
Савиньо
22
Савиньо
42
Семеньо
11
Доку
22
Мармуш
22
Мармуш
11
Доку
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Сити
35
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
11
Бен Доук
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Джеймс Траффорд
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
11
Бен Доук
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
Точно не сыграют
Райан Кристи
АП
Алекс Хименес
ПЗ
Статистика матча Борнмут - Манчестер Сити
4
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
16
7
Офсайды
2
2
Количество передач
446
536
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.25
1.48
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Манчестер Сити», 37-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Манчестер Сити»

«Борнмут» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Борнмут
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