Матч 1 тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Борнмутом» пройдет 23 августа 2026 года на «Этихаде». Хозяева являются многолетним гегемоном в этом противостоянии – они не проигрывают «Борнмуту» в 21 из 22 последних матчей и забивают в 20 из них. Однако гости подходят к игре с впечатляющей формой: 19 матчей без поражений в 21 последнем поединке, и они стабильно забивают в 11 последних встречах. Сумеет ли «Борнмут» наконец прервать гегемонию «Сити» и увезти очки с «Этихада», или хозяева продолжат своe тотальное доминирование над этим соперником?

Кто победит в матче

«Манчестер Сити» является абсолютным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах и длительной беспроигрышной серии в чемпионате. Команда не проигрывает в 15 из 16 последних матчей Премьер-лиги, а в очных встречах с «Борнмутом» их преимущество ещe более убедительно – 21 матч без поражений в 22 последних играх, причeм в 20 из них «Сити» забивал. В среднем за последние пять матчей хозяева забивают 1,60 гола и пропускают 1,60 – показатели, которые позволяют доминировать над большинством соперников. Однако в Суперкубке Англии они неожиданно проиграли «Арсеналу» (0:3), что может быть сигналом о неидеальной готовности к старту сезона. Тем не менее на «Этихаде» «Манчестер Сити» традиционно силeн, а очная статистика против «Борнмута» говорит сама за себя.

«Борнмут» подходит к матчу с отличной формой и психологической уверенностью. Команда не проигрывает в 19 из 21 последнего матча, а в атаке стабильна – забивает в 11 последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. В очных встречах с «Сити» гости также забивают в пяти последних матчах, что даeт надежду на гол даже на «Этихаде». Однако оборона «Борнмута» небезупречна: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти последних матчах. Историческая статистика против «Манчестер Сити» удручающая – всего одна победа в 22 встречах, и ни одного успеха на выезде. Гостям будет крайне сложно прервать эту серию, несмотря на их хорошую текущую форму.

Итоговый вывод: «Манчестер Сити» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, домашнее поле и высочайший класс, тогда как «Борнмут» не может выиграть у «Сити» на протяжении многих лет. Гости могут забить, но их оборона вряд ли выдержит давление хозяев на «Этихаде». Наиболее вероятный исход – победа «Манчестер Сити» с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 22 очных матчах «Манчестер Сити» одержал 19 побед, две встречи завершились вничью и лишь одна победа осталась за «Борнмутом». При этом «Сити» не проигрывает в 21 из 22 последних встреч и забивает в 20 из них, а «Борнмут» отвечает голом в пяти последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Борнмута» впечатляет – 19 матчей без поражений, но очная статистика настолько подавляющая, что перевешивает любую текущую форму. Это делает победу «Манчестер Сити» практически неизбежной, несмотря на хорошую игру гостей.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и класс хозяев не оставляют сомнений в исходе, несмотря на впечатляющую форму «Борнмута». Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима для того, чтобы прервать гегемонию «Сити» на «Этихаде». Рекомендуемая ставка – победа «Манчестер Сити» с форой (-1) с коэффициентом 1.73. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Борнмутом» состоится 23 августа 2026 года в Манчестере на «Этихаде» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.