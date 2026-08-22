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«Манчестер Сити» – «Борнмут»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027

22 августа 2026 9:04
Манчестер Сити - Борнмут
23 авг. 2026, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.73
Победа «Манчестер Сити» с форой (-1)
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Матч 1 тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Борнмутом» пройдет 23 августа 2026 года на «Этихаде». Хозяева являются многолетним гегемоном в этом противостоянии – они не проигрывают «Борнмуту» в 21 из 22 последних матчей и забивают в 20 из них. Однако гости подходят к игре с впечатляющей формой: 19 матчей без поражений в 21 последнем поединке, и они стабильно забивают в 11 последних встречах. Сумеет ли «Борнмут» наконец прервать гегемонию «Сити» и увезти очки с «Этихада», или хозяева продолжат своe тотальное доминирование над этим соперником?

Кто победит в матче

«Манчестер Сити» является абсолютным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах и длительной беспроигрышной серии в чемпионате. Команда не проигрывает в 15 из 16 последних матчей Премьер-лиги, а в очных встречах с «Борнмутом» их преимущество ещe более убедительно – 21 матч без поражений в 22 последних играх, причeм в 20 из них «Сити» забивал. В среднем за последние пять матчей хозяева забивают 1,60 гола и пропускают 1,60 – показатели, которые позволяют доминировать над большинством соперников. Однако в Суперкубке Англии они неожиданно проиграли «Арсеналу» (0:3), что может быть сигналом о неидеальной готовности к старту сезона. Тем не менее на «Этихаде» «Манчестер Сити» традиционно силeн, а очная статистика против «Борнмута» говорит сама за себя.

«Борнмут» подходит к матчу с отличной формой и психологической уверенностью. Команда не проигрывает в 19 из 21 последнего матча, а в атаке стабильна – забивает в 11 последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. В очных встречах с «Сити» гости также забивают в пяти последних матчах, что даeт надежду на гол даже на «Этихаде». Однако оборона «Борнмута» небезупречна: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти последних матчах. Историческая статистика против «Манчестер Сити» удручающая – всего одна победа в 22 встречах, и ни одного успеха на выезде. Гостям будет крайне сложно прервать эту серию, несмотря на их хорошую текущую форму.

Итоговый вывод: «Манчестер Сити» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, домашнее поле и высочайший класс, тогда как «Борнмут» не может выиграть у «Сити» на протяжении многих лет. Гости могут забить, но их оборона вряд ли выдержит давление хозяев на «Этихаде». Наиболее вероятный исход – победа «Манчестер Сити» с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 22 очных матчах «Манчестер Сити» одержал 19 побед, две встречи завершились вничью и лишь одна победа осталась за «Борнмутом». При этом «Сити» не проигрывает в 21 из 22 последних встреч и забивает в 20 из них, а «Борнмут» отвечает голом в пяти последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Борнмута» впечатляет – 19 матчей без поражений, но очная статистика настолько подавляющая, что перевешивает любую текущую форму. Это делает победу «Манчестер Сити» практически неизбежной, несмотря на хорошую игру гостей.

Личные встречи
Побед - 19 (90%)
Ничьих - 1 (5%)
Побед - 1 (5%)
59
Забитых мячей
15
2.81
В среднем за матч
0.71
6:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
6 : 1
04.11.2023
Борнмут
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
1 : 1
19.05.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Сити
2 : 1
23.08.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
1 : 1
19.05.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Сити
3 : 1
02.11.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Сити
3 : 1
20.05.2025
Борнмут
Англия. Кубок, 1/4 финала
Борнмут
1 : 2
30.03.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Борнмут
2 : 1
02.11.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Борнмут
0 : 1
24.02.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
6 : 1
04.11.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
1 : 4
25.02.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити
4 : 0
13.08.2022
Борнмут
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Сити
2 : 1
24.09.2020
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Сити
2 : 1
15.07.2020
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Борнмут
1 : 3
25.08.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Борнмут
0 : 1
02.03.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
3 : 1
01.12.2018
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
4 : 0
23.12.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Борнмут
1 : 2
26.08.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
0 : 2
13.02.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
4 : 0
17.09.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Борнмут
0 : 4
02.04.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
5 : 1
17.10.2015
Борнмут
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
33
Нико О'Райли
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
15
Адам Смит
(К) ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
37
Райан Витор
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Манчестер Сити
28
Херонимо Рульи
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Райан Шерки
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
27
Алекс Тот
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
11
Бен Доук
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
3-2-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
6
Гехи
45
Хусанов
82
Льюис
47
Фоден
33
О'Райли
5
Андерсон
9
Холанд
42
Семеньо
4-1-3-2
1
Петрович
14
Силва
5
Хилл
15
Смит
3
Трюффер
10
Кук
37
Витор
8
Скотт
19
Клюйверт
9
Эванилсон
16
Тавернье
33
О'Райли
10
Шерки
10
Шерки
33
О'Райли
5
Андерсон
8
Ковачич
8
Ковачич
5
Андерсон
82
Льюис
27
Нуньес
27
Нуньес
82
Льюис
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
19
Клюйверт
27
Тот
27
Тот
19
Клюйверт
10
Кук
12
Адамс
12
Адамс
10
Кук
9
Эванилсон
29
Джеббисон
29
Джеббисон
9
Эванилсон
37
Витор
11
Доук
11
Доук
37
Витор
Остались в запасе
Манчестер Сити
Борнмут
22
Омар Мармуш
ЦФ
6
Нико Гонсалес
ЦП
22
Витор Рейс
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
Главный тренер
Энцо Мареска
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
23
Уилл Деннис
ВР
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
22
Омар Мармуш
ЦФ
6
Нико Гонсалес
ЦП
22
Витор Рейс
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
Остались в запасе
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
23
Уилл Деннис
ВР
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Марко Розе
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Жереми Доку
ЦФ
Савиньо
ПВ
Борнмут
Точно не сыграют
Амин Адли
ЦФ
Велько Милосавлевич
ЦЗ
Хулиан Араухо
ПЗ
Райан Кристи
АП
Эли Жуниор Крупи
АП
Хулио Солер
ЛЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и класс хозяев не оставляют сомнений в исходе, несмотря на впечатляющую форму «Борнмута». Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима для того, чтобы прервать гегемонию «Сити» на «Этихаде». Рекомендуемая ставка – победа «Манчестер Сити» с форой (-1) с коэффициентом 1.73. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Борнмутом» состоится 23 августа 2026 года в Манчестере на «Этихаде» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Манчестер Сити» – «Борнмут»: смотреть онлайн.

1.73
Победа «Манчестер Сити» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Борнмут Манчестер Сити
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