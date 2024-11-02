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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Манчестер Сити
Борнмут - Манчестер Сити: обзор матча 02 ноября 2024
Борнмут
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
9'
А. Семеньо
64'
Эванилсон
82'
Й. Гвардиол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Манчестер Сити
Желтая карточка
Т. Адамс
90'
+1
Замена
Д. Хейсен
️️️️
М. Тавернье
90'
85'
Замена
Ж. Доку
️️️️
И. Гюндоган
82'
ГОЛ! 2:1!
Й. Гвардиол
Пас отдал
И. Гюндоган
Замена
Д. Брукс
️️️️
Д. Клюйверт
77'
Замена
Э. Унал
️️️️
Эванилсон
77'
73'
Замена
Р. Льюис
️️️️
Н. Аке
71'
Желтая карточка
К. Уокер
Замена
Т. Адамс
️️️️
Р. Кристи
66'
ГОЛ! 2:0!
Эванилсон
Пас отдал
М. Керкез
64'
ГОЛ! 1:0!
А. Семеньо
Пас отдал
М. Керкез
9'
Желтая карточка
Р. Кристи
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
(К)
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
4-1-3-2
12
Траверс
6
Керкез
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
4
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
9
Эванилсон
4-3-2-1
31
Эдерсон
2
Уокер
15
Аке
24
Гвардиол
25
Аканджи
27
Нуньес
8
Ковачич
20
Гюндоган
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
16
Тавернье
4
Хейсен
4
Хейсен
16
Тавернье
10
Кристи
12
Адамс
12
Адамс
10
Кристи
19
Клюйверт
7
Брукс
7
Брукс
19
Клюйверт
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
15
Аке
82
Льюис
82
Льюис
15
Аке
20
Гюндоган
11
Доку
11
Доку
20
Гюндоган
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Сити
23
Уилл Деннис
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
1
Стефан Ортега
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Борнмут - Манчестер Сити
2
1
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
10
6
Офсайды
2
0
Количество передач
327
597
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.77
1.8
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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