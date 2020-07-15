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Манчестер Сити - Борнмут
Манчестер Сити - Борнмут: обзор матча 15 июля 2020
Манчестер Сити
15.07.2020, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
6'
Д. Сильва
39'
Г. Жезус
88'
Д. Брукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Борнмут
Желтая карточка
Э. Гарсия
90'
+4
90'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Ф. Биллинг
88'
ГОЛ! 2:1!
Д. Брукс
Пас отдал
К. Уилсон
77'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Д. Кинг
Замена
Р. Марез
️️️️
Г. Жезус
77'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Б. Менди
77'
70'
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Гослинг
69'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Д. Станислас
69'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Д. Соланке
Замена
Родри
️️️️
И. Гюндоган
68'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Б. Силва
46'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
К. Уокер
46'
ГОЛ! 2:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Д. Сильва
39'
17'
Желтая карточка
Л. Келли
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
23
Менди
6
Стоунз
30
Отаменди
2
Уокер
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
47
Фоден
20
Силва
21
Сильва
9
Жезус
4-3-1-2
32
Рэмсдейл
3
Стейси
27
Кук
6
Келли
15
Рико
32
Гослинг
8
Лерма
8
Биллинг
19
Станислас
19
Соланке
7
Кинг
23
Менди
47
Зинченко
47
Зинченко
23
Менди
2
Уокер
24
Гарсия
24
Гарсия
2
Уокер
20
Гюндоган
16
Родри
16
Родри
20
Гюндоган
20
Силва
19
Стерлинг
19
Стерлинг
20
Силва
9
Жезус
26
Марез
26
Марез
9
Жезус
19
Станислас
7
Брукс
7
Брукс
19
Станислас
7
Кинг
10
Уилсон
10
Уилсон
7
Кинг
32
Гослинг
4
Кук
4
Кук
32
Гослинг
8
Биллинг
9
Сарридж
9
Сарридж
8
Биллинг
19
Соланке
13
Уилсон
13
Уилсон
19
Соланке
Остались в запасе
Манчестер Сити
Борнмут
20
Томми Дойл
ЦП
33
Скотт Карсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
7
Арно Данжума
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
20
Томми Дойл
ЦП
33
Скотт Карсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Остались в запасе
7
Арно Данжума
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Сити - Борнмут
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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