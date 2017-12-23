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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Борнмут
Манчестер Сити - Борнмут: обзор матча 23 декабря 2017
Манчестер Сити
23.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Борнмут
27'
С. Агуэро
53'
Р. Стерлинг
79'
С. Агуэро
85'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Борнмут
ГОЛ! 4:0!
Данило
Пас отдал
Р. Стерлинг
85'
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Б. Силва
79'
63'
Желтая карточка
А. Смит
ГОЛ! 2:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
С. Агуэро
53'
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Фернандиньо
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
10
Льюис Кук
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
11
Ли Муссе
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
3-2-3-2
31
Эдерсон
4
Компани
30
Отаменди
2
Уокер
18
Делф
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Сане
10
Агуэро
11
Де Брюйне
3-2-2-2
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
15
Смит
32
Гослинг
16
Сурман
10
Фрейзер
19
Станислас
33
Айб
13
Уилсон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Борнмут
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
11
Коннор Мэхони
ПВ
1
Артур Боруц
ВР
10
Льюис Кук
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
1
Артур Боруц
ВР
10
Льюис Кук
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Манчестер Сити - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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