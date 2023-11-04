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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Борнмут
Манчестер Сити - Борнмут: обзор матча 04 ноября 2023
Манчестер Сити
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
6 : 1
Завершен
Борнмут
30'
Ж. Доку
33'
Б. Силва
37'
М. Аканджи
64'
Ф. Фоден
83'
Б. Силва
88'
Н. Аке
74'
Л. Синистерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Борнмут
ГОЛ! 6:1!
Н. Аке
Пас отдал
О. Бобб
88'
Замена
О. Бобб
️️️️
Б. Силва
85'
85'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Соланке
ГОЛ! 5:1!
Б. Силва
Пас отдал
Ж. Доку
83'
74'
ГОЛ! 4:1!
Л. Синистерра
Пас отдал
М. Ааронс
72'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
М. Тавернье
71'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Ф. Биллинг
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
71'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Х. Альварес
71'
Замена
Р. Льюис
️️️️
Д. Стоунз
71'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Ж. Доку
64'
46'
Замена
М. Сенеси
️️️️
К. Мефам
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Э. Холанд
46'
44'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
А. Скотт
ГОЛ! 3:0!
М. Аканджи
Пас отдал
Ж. Доку
37'
ГОЛ! 2:0!
Б. Силва
Пас отдал
Ж. Доку
33'
32'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
ГОЛ! 1:0!
Ж. Доку
Пас отдал
Родри
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
13
Ионуц Раду
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
6
Ллойд Келли
(К)
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
8
Алекс Скотт
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Эдерсон
28
Аканджи
15
Аке
6
Стоунз
2
Уокер
16
Родри
8
Ковачич
20
Силва
9
Холанд
11
Доку
19
Альварес
3-2-1-3-1
13
Раду
2
Мефам
6
Забарный
6
Келли
3
Ааронс
6
Керкез
8
Биллинг
10
Кристи
8
Скотт
16
Тавернье
19
Соланке
20
Силва
14
Бобб
14
Бобб
20
Силва
6
Стоунз
82
Льюис
82
Льюис
6
Стоунз
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
19
Альварес
27
Нуньес
27
Нуньес
19
Альварес
9
Холанд
47
Фоден
47
Фоден
9
Холанд
2
Мефам
5
Сенеси
5
Сенеси
2
Мефам
8
Скотт
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
8
Скотт
16
Тавернье
17
Синистерра
17
Синистерра
16
Тавернье
19
Соланке
19
Клюйверт
19
Клюйверт
19
Соланке
8
Биллинг
42
Семеньо
42
Семеньо
8
Биллинг
Остались в запасе
Манчестер Сити
Борнмут
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Манчестер Сити - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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