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Манчестер Сити - Борнмут
Манчестер Сити - Борнмут: обзор матча 17 октября 2015
Манчестер Сити
17.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
5 : 1
Завершен
Борнмут
7'
Р. Стерлинг
11'
В. Бони
29'
Р. Стерлинг
45+3'
Р. Стерлинг
89'
В. Бони
22'
Г. Мюррэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Борнмут
ГОЛ! 5:1!
В. Бони
Пас отдал
Х. Навас
89'
87'
Желтая карточка
М. Ритчи
78'
Замена
М. Пью
️️️️
А. Смит
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Р. Стерлинг
78'
74'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Г. Мюррэй
65'
Замена
Ш. МакДональд
️️️️
Ю. О'Кейн
Замена
С. Насри
️️️️
К. Де Брюйне
62'
Замена
Фернандо
️️️️
Я. Туре
46'
ГОЛ! 4:1!
Р. Стерлинг
45'
+3
Желтая карточка
Н. Отаменди
42'
ГОЛ! 3:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
29'
Желтая карточка
Б. Санья
26'
22'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Ю. О'Кейн
ГОЛ! 2:0!
В. Бони
11'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
В. Бони
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандо
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Борнмут
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Марк Пью
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Харт
5
Сабалета
30
Отаменди
5
Мангала
3
Санья
16
Навас
5
Фернандиньо
42
Туре
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
2
Бони
3-2-3-1
23
Федеричи
25
Дистен
27
Кук
21
Дэниелс
15
Смит
30
Ритчи
32
О'Кейн
32
Гослинг
16
Сурман
39
Мюррэй
11
Де Брюйне
14
Насри
14
Насри
11
Де Брюйне
42
Туре
5
Фернандо
5
Фернандо
42
Туре
19
Стерлинг
17
Ихеначо
17
Ихеначо
19
Стерлинг
32
О'Кейн
16
МакДональд
16
МакДональд
32
О'Кейн
15
Смит
8
Пью
8
Пью
15
Смит
39
Мюррэй
7
Кинг
7
Кинг
39
Мюррэй
Остались в запасе
Манчестер Сити
Борнмут
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
29
Янн Керморган
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Остались в запасе
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
29
Янн Керморган
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Сити - Борнмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в повторе, 23:40)
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