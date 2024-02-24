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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Манчестер Сити
Борнмут - Манчестер Сити: онлайн-трансляция, 24 февраля
Борнмут
24.02.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
24'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Манчестер Сити
90'
+6
Желтая карточка
К. Де Брюйне
Замена
Э. Унал
️️️️
Р. Кристи
88'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
М. Керкез
88'
87'
Желтая карточка
Б. Силва
84'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
М. Ковачич
Замена
Р. Февр
️️️️
М. Сенеси
80'
75'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Э. Холанд
Желтая карточка
М. Сенеси
70'
Замена
А. Скотт
️️️️
Д. Клюйверт
69'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
М. Тавернье
68'
63'
Замена
Ж. Доку
️️️️
М. Нуньес
Желтая карточка
Л. Кук
38'
24'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фоден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
(К)
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
8
Алекс Скотт
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
26
Кевин Де Брюйне
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-1-3-2
33
Нето
6
Керкез
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
19
Соланке
4-1-2-2-1
31
Эдерсон
3
Диаш
15
Аке
95
Аканджи
6
Стоунз
16
Родри
27
Нуньес
8
Ковачич
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
19
Клюйверт
8
Скотт
8
Скотт
19
Клюйверт
6
Керкез
17
Синистерра
17
Синистерра
6
Керкез
16
Тавернье
11
Уаттара
11
Уаттара
16
Тавернье
5
Сенеси
21
Февр
21
Февр
5
Сенеси
10
Кристи
19
Унал
19
Унал
10
Кристи
8
Ковачич
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
8
Ковачич
27
Нуньес
11
Доку
11
Доку
27
Нуньес
9
Холанд
19
Альварес
19
Альварес
9
Холанд
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Сити
12
Марк Траверс
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Борнмут - Манчестер Сити
2
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
14
6
Офсайды
3
0
Количество передач
349
581
Сейвы
5
4
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.57
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Борнмут
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Лидс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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1 : 1
21.11.2026
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Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Виталити Стэдиум
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