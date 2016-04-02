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Борнмут - Манчестер Сити
Борнмут - Манчестер Сити: обзор матча 02 апреля 2016
Борнмут
02.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
7'
Фернандо
12'
К. Де Брюйне
19'
С. Агуэро
90+3'
А. Коларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Манчестер Сити
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
А. Коларов
Пас отдал
С. Насри
89'
Желтая карточка
Фернандо
Замена
Д. Гослинг
️️️️
М. Градель
84'
79'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
С. Агуэро
Замена
Т. Элфик
️️️️
А. Смит
68'
66'
Замена
С. Насри
️️️️
Д. Сильва
57'
Замена
А. Коларов
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
М. Пью
️️️️
Д. Кинг
45'
19'
ГОЛ! 0:3!
С. Агуэро
Пас отдал
Х. Навас
12'
ГОЛ! 0:2!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Д. Сильва
7'
ГОЛ! 0:1!
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Манчестер Сити
29
Ричард Райт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-2-3-2
1
Боруц
2
Фрэнсис
27
Кук
21
Дэниелс
30
Ритчи
15
Смит
16
Сурман
10
Градель
32
О'Кейн
11
Граббан
7
Кинг
3-3-1-2-1
13
Кабальеро
5
Сабалета
30
Отаменди
5
Мангала
16
Навас
5
Фернандо
3
Клиши
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
21
Сильва
10
Агуэро
15
Смит
4
Элфик
4
Элфик
15
Смит
7
Кинг
8
Пью
8
Пью
7
Кинг
10
Градель
32
Гослинг
32
Гослинг
10
Градель
11
Де Брюйне
11
Коларов
11
Коларов
11
Де Брюйне
21
Сильва
14
Насри
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
10
Агуэро
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Сити
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
29
Ричард Райт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
29
Ричард Райт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Борнмут - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
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Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD (в повторе, 21:20)
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