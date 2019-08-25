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Борнмут - Манчестер Сити
Борнмут - Манчестер Сити: обзор матча 25 августа 2019
Борнмут
25.08.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
45+3'
Х. Уилсон
15'
С. Агуэро
43'
Р. Стерлинг
64'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Манчестер Сити
90'
Желтая карточка
Н. Отаменди
90'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
К. Уокер
79'
Замена
Р. Марез
️️️️
Б. Силва
Замена
Д. Соланке
️️️️
К. Уилсон
69'
Замена
Д. Айб
️️️️
А. Смит
68'
64'
ГОЛ! 1:3!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
58'
Замена
Родри
️️️️
И. Гюндоган
Желтая карточка
Ж. Лерма
56'
ГОЛ! 1:2!
Х. Уилсон
45'
+3
43'
ГОЛ! 0:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Сильва
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Ч. Дэниелс
37'
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
13'
Желтая карточка
Эдерсон
10'
Желтая карточка
К. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
33
Джордон Айб
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
3-2-2-1-2
32
Рэмсдейл
2
Мефам
27
Кук
15
Аке
15
Смит
21
Дэниелс
8
Биллинг
8
Лерма
10
Фрейзер
7
Кинг
9
Уилсон
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
14
Ляпорт
47
Зинченко
20
Гюндоган
21
Сильва
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
20
Силва
21
Дэниелс
10
Уилсон
10
Уилсон
21
Дэниелс
15
Смит
33
Айб
33
Айб
15
Смит
9
Уилсон
19
Соланке
19
Соланке
9
Уилсон
2
Уокер
2
Канселу
2
Канселу
2
Уокер
20
Гюндоган
16
Родри
16
Родри
20
Гюндоган
20
Силва
26
Марез
26
Марез
20
Силва
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Сити
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Борнмут - Манчестер Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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