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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Манчестер Сити
Борнмут - Манчестер Сити: обзор матча 26 августа 2017
Борнмут
26.08.2017, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
13'
Ч. Дэниелс
21'
Г. Жезус
90+7'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Манчестер Сити
90'
+10
Вторая желтая
Р. Стерлинг
90'
+10
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Д. Сильва
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Данило
Желтая карточка
А. Смит
90'
+5
Замена
Л. Муссе
️️️️
Б. Афобе
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Р. Стерлинг
Желтая карточка
Т. Мингс
85'
Желтая карточка
Г. Артер
85'
82'
Замена
Л. Сане
️️️️
Г. Жезус
79'
Желтая карточка
Б. Менди
Желтая карточка
С. Кук
74'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Д. Дефо
73'
67'
Желтая карточка
Н. Отаменди
66'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Б. Силва
56'
Желтая карточка
Д. Сильва
56'
Желтая карточка
В. Компани
Желтая карточка
Н. Аке
23'
21'
ГОЛ! 1:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ! 1:0!
Ч. Дэниелс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
3-2-3-2
31
Бегович
5
Мингс
15
Аке
15
Смит
21
Дэниелс
27
Кук
32
Гослинг
16
Сурман
31
Артер
9
Дефо
7
Кинг
4-1-3-2
31
Эдерсон
13
Данило
4
Компани
30
Отаменди
23
Менди
5
Фернандиньо
21
Сильва
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
20
Силва
9
Дефо
23
Афобе
23
Афобе
9
Дефо
Афобе
11
Муссе
11
Муссе
Афобе
21
Сильва
6
Стоунз
6
Стоунз
21
Сильва
9
Жезус
10
Сане
10
Сане
9
Жезус
20
Силва
10
Агуэро
10
Агуэро
20
Силва
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Сити
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
10
Льюис Кук
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
10
Льюис Кук
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Борнмут - Манчестер Сити
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
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Борнмут
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0 : 3
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0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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