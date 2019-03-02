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Борнмут - Манчестер Сити
Борнмут - Манчестер Сити: обзор матча 02 марта 2019
Борнмут
02.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
55'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Манчестер Сити
90'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
Д. Кинг
84'
84'
Желтая карточка
К. Уокер
Замена
Д. Айб
️️️️
Н. Клайн
83'
Замена
Д. Рико
️️️️
Д. Симпсон
83'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. Брукс
75'
65'
Желтая карточка
Н. Отаменди
55'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
Д. Сильва
48'
Замена
В. Компани
️️️️
Д. Стоунз
45'
+2
Замена
Р. Марез
️️️️
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
28
Кайл Тейлор
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Боруц
2
Мефам
15
Аке
15
Смит
21
Дэниелс
17
Клайн
16
Сурман
10
Фрейзер
7
Брукс
7
Кинг
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
30
Отаменди
47
Зинченко
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
20
Силва
6
Симпсон
15
Рико
15
Рико
6
Симпсон
17
Клайн
33
Айб
33
Айб
17
Клайн
7
Брукс
11
Муссе
11
Муссе
7
Брукс
6
Стоунз
4
Компани
4
Компани
6
Стоунз
11
Де Брюйне
26
Марез
26
Марез
11
Де Брюйне
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Сити
28
Кайл Тейлор
ЦП
31
Асмир Бегович
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
13
Данило
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
28
Кайл Тейлор
ЦП
31
Асмир Бегович
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
13
Данило
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Борнмут - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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