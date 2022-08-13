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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Борнмут
Манчестер Сити - Борнмут: обзор матча 13 августа 2022
Манчестер Сити
13.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Борнмут
19'
И. Гюндоган
31'
К. Де Брюйне
37'
Ф. Фоден
79'
Ж. Лерма (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Борнмут
90'
+2
Желтая карточка
А. Смит
90'
Замена
Д. Лоу
️️️️
К. Мур
Замена
Р. Льюис
️️️️
К. Уокер
82'
80'
Замена
М. Сенеси
️️️️
М. Тавернье
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Ж. Лерма
79'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Э. Холанд
74'
Замена
Б. Силва
️️️️
И. Гюндоган
64'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Р. Диаш
64'
63'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Л. Кук
63'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Р. Кристи
56'
Желтая карточка
К. Мефам
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ф. Фоден
46'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
К. Де Брюйне
37'
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Ф. Фоден
31'
ГОЛ! 1:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Э. Холанд
19'
5'
Желтая карточка
Д. Стейси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Рияд Марез
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Ллойд Келли
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Райан Кристи
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
82
Рико Льюис
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Борнмут
33
Нето
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
15
Аке
3
Диаш
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
26
Де Брюйне
26
Марез
9
Холанд
4-3-2-1
12
Траверс
3
Стейси
15
Смит
2
Мефам
6
Келли
10
Кук
4
Пирсон
8
Лерма
10
Кристи
16
Тавернье
19
Мур
2
Уокер
82
Льюис
82
Льюис
2
Уокер
3
Диаш
6
Стоунз
6
Стоунз
3
Диаш
20
Гюндоган
20
Силва
20
Силва
20
Гюндоган
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
9
Холанд
19
Альварес
19
Альварес
9
Холанд
16
Тавернье
5
Сенеси
5
Сенеси
16
Тавернье
10
Кук
8
Биллинг
8
Биллинг
10
Кук
10
Кристи
19
Станислас
19
Станислас
10
Кристи
19
Мур
9
Лоу
9
Лоу
19
Мур
Остались в запасе
Манчестер Сити
Борнмут
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
33
Нето
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
19
Лайам Делап
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Манчестер Сити - Борнмут
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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