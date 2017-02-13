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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Манчестер Сити
Борнмут - Манчестер Сити: обзор матча 13 февраля 2017
Борнмут
13.02.2017, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
29'
Р. Стерлинг
69'
Т. Мингс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Манчестер Сити
90'
+2
Замена
Нолито
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
М. Пью
️️️️
Д. Айб
76'
70'
Замена
Н. Отаменди
️️️️
Я. Туре
69'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Т. Мингс
Желтая карточка
Г. Артер
68'
64'
Желтая карточка
Л. Сане
57'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
Замена
Б. Афобе
️️️️
Д. Уилшир
45'
+3
29'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Желтая карточка
Р. Фрейзер
26'
Замена
Т. Мингс
️️️️
С. Фрэнсис
22'
15'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Жезус
10'
Желтая карточка
Я. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
33
Джордон Айб
ПП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Боруц
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
27
Кук
15
Смит
16
Сурман
10
Уилшир
31
Артер
33
Айб
10
Фрейзер
7
Кинг
3-2-3-2
13
Кабальеро
3
Санья
6
Стоунз
11
Коларов
42
Туре
5
Фернандиньо
10
Сане
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
21
Сильва
2
Фрэнсис
5
Мингс
5
Мингс
2
Фрэнсис
33
Айб
8
Пью
8
Пью
33
Айб
10
Уилшир
23
Афобе
23
Афобе
10
Уилшир
42
Туре
30
Отаменди
30
Отаменди
42
Туре
19
Стерлинг
3
Нолито
3
Нолито
19
Стерлинг
9
Жезус
10
Агуэро
10
Агуэро
9
Жезус
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Сити
19
Джуниор Станислас
ЛВ
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Борнмут - Манчестер Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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