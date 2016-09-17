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Манчестер Сити - Борнмут
Манчестер Сити - Борнмут: обзор матча 17 сентября 2016
Манчестер Сити
17.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Борнмут
15'
К. Де Брюйне
25'
К. Ихеначо
48'
Р. Стерлинг
66'
И. Гюндоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Борнмут
86'
Желтая карточка
А. Смит
Красная карточка
Нолито
86'
Замена
А. Гарсия
️️️️
К. Де Брюйне
75'
74'
Замена
М. Градель
️️️️
Д. Станислас
Замена
Л. Сане
️️️️
И. Гюндоган
72'
68'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Уилшир
ГОЛ! 4:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
К. Де Брюйне
66'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Н. Отаменди
52'
ГОЛ! 3:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Ихеначо
48'
46'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Д. Айб
ГОЛ! 2:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
Р. Стерлинг
25'
Желтая карточка
Н. Отаменди
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
5
Фернандиньо
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
10
Джек Уилшир
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
4-2-2-2
1
Браво
11
Коларов
3
Клиши
30
Отаменди
3
Санья
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
3
Нолито
17
Ихеначо
4-2-2-2
1
Боруц
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
27
Кук
15
Смит
16
Сурман
31
Артер
10
Уилшир
19
Станислас
7
Кинг
33
Айб
30
Отаменди
6
Стоунз
6
Стоунз
30
Отаменди
11
Де Брюйне
24
Гарсия
24
Гарсия
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
10
Сане
10
Сане
20
Гюндоган
19
Станислас
10
Градель
10
Градель
19
Станислас
10
Уилшир
32
Гослинг
32
Гослинг
10
Уилшир
33
Айб
13
Уилсон
13
Уилсон
33
Айб
Остались в запасе
Манчестер Сити
Борнмут
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Сити - Борнмут
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ
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