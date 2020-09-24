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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Борнмут
Манчестер Сити - Борнмут: обзор матча 24 сентября 2020
Манчестер Сити
24.09.2020, четверг, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Борнмут
75'
Ф. Фоден
22'
С. Сарридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Борнмут
90'
+2
Желтая карточка
Л. Кук
76'
Замена
Г. Килкенни
️️️️
Д. Брукс
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фоден
75'
70'
Желтая карточка
Д. Земура
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Т. Дойл
67'
64'
Замена
С. Кук
️️️️
Д. Рико
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Родри
61'
Замена
Б. Менди
️️️️
А. Бернабе
36'
28'
Замена
Д. Земура
️️️️
Л. Келли
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Сарридж
Пас отдал
Д. Гослинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Феликс Нмеча
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Стеффен
24
Гарсия
4
Харвуд-Беллис
2
Уокер
16
Родри
80
Бернабе
20
Дойл
47
Фоден
14
Торрес
26
Марез
19
Делап
4-3-1-2
12
Траверс
6
Симпсон
15
Смит
6
Келли
15
Рико
4
Кук
32
Гослинг
8
Биллинг
7
Брукс
9
Сарридж
10
80
Бернабе
23
Менди
23
Менди
80
Бернабе
16
Родри
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
16
Родри
20
Дойл
19
Стерлинг
19
Стерлинг
20
Дойл
6
Келли
33
Земура
33
Земура
6
Келли
7
Брукс
18
Килкенни
18
Килкенни
7
Брукс
15
Рико
27
Кук
27
Кук
15
Рико
Остались в запасе
Манчестер Сити
Борнмут
10
Коул Палмер
ПВ
8
Феликс Нмеча
АП
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
31
Асмир Бегович
ВР
8
Жефферсон Лерма
ЦП
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
8
Феликс Нмеча
АП
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
31
Асмир Бегович
ВР
8
Жефферсон Лерма
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Манчестер Сити - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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