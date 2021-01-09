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    Джейсон Тинделл

    Тренер
    Имя Джейсон
    Фамилия Тинделл
    Гражданство Англия
    Дата рождения 15 ноября 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Борнмут 3 3 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.01.2021 Олдхэм 1 : 4 Борнмут
    26.01.2021 Борнмут 2 : 1 Кроули Таун
    09.02.2021 Бернли 0 : 2 Борнмут
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