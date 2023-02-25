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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Манчестер Сити
Борнмут - Манчестер Сити: обзор матча 25 февраля 2023
Борнмут
25.02.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Сити
83'
Ж. Лерма
15'
Х. Альварес
29'
Э. Холанд
45'
Ф. Фоден
51'
К. Мефам (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Манчестер Сити
ГОЛ! 1:4!
Ж. Лерма
83'
80'
Замена
К. Уокер
️️️️
Н. Аке
Замена
Д. Энтони
️️️️
Х. Траоре
76'
72'
Замена
Р. Марез
️️️️
Д. Грилиш
63'
Желтая карточка
М. Аканджи
60'
Желтая карточка
К. Филлипс
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Ф. Биллинг
59'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
А. Смит
59'
Желтая карточка
К. Мефам
58'
55'
Замена
С. Гомес
️️️️
И. Гюндоган
55'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
51'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
К. Мефам
Желтая карточка
Д. Уаттара
48'
45'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Фоден
29'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Ф. Фоден
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
12
Даррен Рэндольф
ВР
12
Марк Траверс
ВР
3
Джек Стейси
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
3-2-2-2-1
33
Нето
5
Стивенс
2
Мефам
5
Сенеси
33
Земура
15
Смит
8
Лерма
8
Биллинг
25
Траоре
11
Уаттара
19
Соланке
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
82
Льюис
3
Диаш
15
Аке
28
Аканджи
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
10
Грилиш
19
Альварес
9
Холанд
15
Смит
2
Фредерикс
2
Фредерикс
15
Смит
8
Биллинг
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
8
Биллинг
25
Траоре
19
Энтони
19
Энтони
25
Траоре
20
Гюндоган
17
Гомес
17
Гомес
20
Гюндоган
15
Аке
2
Уокер
2
Уокер
15
Аке
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
10
Грилиш
26
Марез
26
Марез
10
Грилиш
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Сити
12
Даррен Рэндольф
ВР
12
Марк Траверс
ВР
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Райан Кристи
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
12
Марк Траверс
ВР
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Райан Кристи
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Борнмут - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 0
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
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