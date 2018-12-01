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Манчестер Сити - Борнмут
Манчестер Сити - Борнмут: обзор матча 01 декабря 2018
Манчестер Сити
01.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Борнмут
16'
Б. Силва
57'
Р. Стерлинг
79'
И. Гюндоган
44'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Борнмут
Замена
Р. Марез
️️️️
Б. Силва
87'
85'
Замена
Л. Муссе
️️️️
К. Уилсон
85'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Д. Кинг
ГОЛ! 3:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
Л. Сане
79'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Г. Жезус
77'
72'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Р. Фрейзер
ГОЛ! 2:1!
Р. Стерлинг
57'
Замена
Ф. Делф
️️️️
А. Зинченко
54'
44'
ГОЛ! 1:1!
К. Уилсон
Пас отдал
С. Фрэнсис
ГОЛ! 1:0!
Б. Силва
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
30
Отаменди
14
Ляпорт
13
Данило
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
20
Силва
10
Сане
9
Жезус
3-2-2-1-2
31
Бегович
15
Аке
2
Мингс
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
27
Кук
16
Сурман
10
Кук
10
Фрейзер
7
Кинг
9
Уилсон
47
Зинченко
18
Делф
18
Делф
47
Зинченко
9
Жезус
21
Сильва
21
Сильва
9
Жезус
20
Силва
26
Марез
26
Марез
20
Силва
7
Кинг
19
Станислас
19
Станислас
7
Кинг
10
Фрейзер
7
Брукс
7
Брукс
10
Фрейзер
9
Уилсон
11
Муссе
11
Муссе
9
Уилсон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Борнмут
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Сити - Борнмут
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
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Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
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2 : 1
24.10.2026
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Борнмут
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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2 : 0
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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