03.05.2026, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Борнмут
Борнмут
4-1-3-2
1
Петрович
3
Трюффер
5
Хилл
5
Сенеси
20
Хименес
12
Адамс
16
Тавернье
8
Скотт
37
Витор
9
Эванилсон
22
Крупи
4-2-3-1
1
Хендерсон
27
Муньос
5
Лакруа
6
Канвот
4
Рияд
13
Девенни
5
Лерма
10
Пино
18
Камада
22
Джонсон
22
Ларсен
12
Адамс
10
Кристи
10
Кристи
12
Адамс
22
Крупи
7
Брукс
7
Брукс
22
Крупи
16
Тавернье
11
Доук
11
Доук
16
Тавернье
37
Витор
21
Адли
21
Адли
37
Витор
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
27
Муньос
3
Митчелл
3
Митчелл
27
Муньос
4
Рияд
26
Ричардс
26
Ричардс
4
Рияд
18
Камада
20
Уортон
20
Уортон
18
Камада
10
Пино
7
Сарр
7
Сарр
10
Пино
22
Ларсен
14
Матета
14
Матета
22
Ларсен
Остались в запасе
Борнмут
Кристал Пэлас
35
Христос Мандас
ВР
27
Алекс Тот
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
Главный тренер
Андони Ираола
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
27
Алекс Тот
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Оливер Глазнер
Борнмут
Точно не сыграют
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Статистика матча Борнмут - Кристал Пэлас
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
10
11
Офсайды
3
0
Количество передач
391
405
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.89
xGP (предотвращенные голы)
-1.07
-1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Кристал Пэлас», 35-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»