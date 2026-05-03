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  • «Борнмут» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Борнмут» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 14:50
Борнмут
03.05.2026, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
10' Ж. Лерма (АГ) 32' Э. Жуниор Крупи (П) 77' Р. Витор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
16
Маркус Тавернье
(К) ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
8
Алекс Скотт
АП
37
Райан Витор
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
13
Джастин Девенни
ЦП
5
Жефферсон Лерма
ЦП
18
Даичи Камада
АП
10
Йереми Пино
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Борнмут
35
Христос Мандас
ВР
27
Алекс Тот
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Бен Доук
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-1-3-2
1
Петрович
3
Трюффер
5
Хилл
5
Сенеси
20
Хименес
12
Адамс
16
Тавернье
8
Скотт
37
Витор
9
Эванилсон
22
Крупи
4-2-3-1
1
Хендерсон
27
Муньос
5
Лакруа
6
Канвот
4
Рияд
13
Девенни
5
Лерма
10
Пино
18
Камада
22
Джонсон
22
Ларсен
12
Адамс
10
Кристи
10
Кристи
12
Адамс
22
Крупи
7
Брукс
7
Брукс
22
Крупи
16
Тавернье
11
Доук
11
Доук
16
Тавернье
37
Витор
21
Адли
21
Адли
37
Витор
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
27
Муньос
3
Митчелл
3
Митчелл
27
Муньос
4
Рияд
26
Ричардс
26
Ричардс
4
Рияд
18
Камада
20
Уортон
20
Уортон
18
Камада
10
Пино
7
Сарр
7
Сарр
10
Пино
22
Ларсен
14
Матета
14
Матета
22
Ларсен
Остались в запасе
Борнмут
Кристал Пэлас
35
Христос Мандас
ВР
27
Алекс Тот
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
Главный тренер
Андони Ираола
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
27
Алекс Тот
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Оливер Глазнер
Борнмут
Точно не сыграют
Льюис Кук
ЦП
Хулио Солер
ЛЗ
Джастин Клюйверт
ЛВ
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Шейк Дукур
ОП
Эванн Гессан
ЦФ
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Статистика матча Борнмут - Кристал Пэлас
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
10
11
Офсайды
3
0
Количество передач
391
405
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.89
xGP (предотвращенные голы)
-1.07
-1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Кристал Пэлас», 35-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Кристал Пэлас»

«Борнмут» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Борнмут
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