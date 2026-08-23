23.08.2026, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-2-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
6
Гехи
45
Хусанов
82
Льюис
47
Фоден
33
О'Райли
5
Андерсон
9
Холанд
42
Семеньо
4-1-3-2
1
Петрович
14
Силва
5
Хилл
15
Смит
3
Трюффер
4
Кук
37
Витор
8
Скотт
19
Клюйверт
9
Эванилсон
16
Тавернье
33
О'Райли
10
Шерки
10
Шерки
33
О'Райли
5
Андерсон
8
Ковачич
8
Ковачич
5
Андерсон
82
Льюис
27
Нуньес
27
Нуньес
82
Льюис
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
19
Клюйверт
27
Тот
27
Тот
19
Клюйверт
4
Кук
12
Адамс
12
Адамс
4
Кук
9
Эванилсон
29
Джеббисон
29
Джеббисон
9
Эванилсон
37
Витор
11
Доук
11
Доук
37
Витор
Остались в запасе
Манчестер Сити
Борнмут
22
Омар Мармуш
ЦФ
6
Нико Гонсалес
ЦП
22
Витор Рейс
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
Главный тренер
Энцо Мареска
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
23
Уилл Деннис
ВР
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
22
Омар Мармуш
ЦФ
6
Нико Гонсалес
ЦП
22
Витор Рейс
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
Остались в запасе
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
23
Уилл Деннис
ВР
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Марко Розе
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Статистика матча Манчестер Сити - Борнмут
1
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
11
Офсайды
2
1
Количество передач
641
333
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.63
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Борнмута», 1-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Борнмут»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»