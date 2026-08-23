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  • «Манчестер Сити» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026

«Манчестер Сити» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026

23 августа, 14:59
Манчестер Сити
23.08.2026, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
84' М. Гехи 90+1' Й. Гвардиол
26' М. Тавернье
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
33
Нико О'Райли
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
15
Адам Смит
(К) ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
37
Райан Витор
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Манчестер Сити
28
Херонимо Рульи
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Райан Шерки
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
27
Алекс Тот
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
11
Бен Доук
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
3-2-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
6
Гехи
45
Хусанов
82
Льюис
47
Фоден
33
О'Райли
5
Андерсон
9
Холанд
42
Семеньо
4-1-3-2
1
Петрович
14
Силва
5
Хилл
15
Смит
3
Трюффер
4
Кук
37
Витор
8
Скотт
19
Клюйверт
9
Эванилсон
16
Тавернье
33
О'Райли
10
Шерки
10
Шерки
33
О'Райли
5
Андерсон
8
Ковачич
8
Ковачич
5
Андерсон
82
Льюис
27
Нуньес
27
Нуньес
82
Льюис
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
19
Клюйверт
27
Тот
27
Тот
19
Клюйверт
4
Кук
12
Адамс
12
Адамс
4
Кук
9
Эванилсон
29
Джеббисон
29
Джеббисон
9
Эванилсон
37
Витор
11
Доук
11
Доук
37
Витор
Остались в запасе
Манчестер Сити
Борнмут
22
Омар Мармуш
ЦФ
6
Нико Гонсалес
ЦП
22
Витор Рейс
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
Главный тренер
Энцо Мареска
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
23
Уилл Деннис
ВР
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
22
Омар Мармуш
ЦФ
6
Нико Гонсалес
ЦП
22
Витор Рейс
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
Остались в запасе
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
23
Уилл Деннис
ВР
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Марко Розе
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Жереми Доку
ЦФ
Савиньо
ПВ
Борнмут
Точно не сыграют
Амин Адли
ЦФ
Велько Милосавлевич
ЦЗ
Хулиан Араухо
ПЗ
Райан Кристи
АП
Эли Жуниор Крупи
АП
Хулио Солер
ЛЗ
Статистика матча Манчестер Сити - Борнмут
1
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
11
Офсайды
2
1
Количество передач
641
333
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.63
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Борнмута», 1-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Борнмут»

«Манчестер Сити» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Манчестер Сити
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