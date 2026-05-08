Девятого мая 2026 года в 17:00 по Москве состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии. «Фулхэм» у себя на «Крейвен Коттедж» примет снова прыгнувший выше головы «Борнмут».
«Фулхэм»
«Дачники» совсем расклеились на фоне слухов об уходе Марку Силвы. Португальский коуч явно хочет попасть в более амбициозный клуб и, вероятнее всего, откажется от нового контракта с «Фулхэмом». Та же история и с лидером средней линии Харри Уилсоном, который провел свой лучший сезон в профессиональном футболе.
Последние три игры:
- Арсенал – Фулхэм 3:0
- Фулхэм – Астон Вилла 1:0
- Брентфорд – Фулхэм 0:0
«Борнмут»
«Вишенки» тоже прощаются с тренером, но Андони Ираола настроен громко хлопнуть дверью, перед переходом на более высокий уровень. «Борнмут» все еще мотивирован, так как идет в зоне еврокубков и претендует на место в Лиге Европы.
Последние три игры:
- Борнмут – Кристал Пэлас 3:0
- Борнмут – Лидс 2:2
- Ньюкасл – Борнмут 1:2
Очные встречи
- Борнмут – Фулхэм 3:1
- Борнмут – Фулхэм 1:0
- Фулхэм – Борнмут 2:2
Прогноз на матч «Фулхэм» – «Борнмут»
Считаем, что гости будут ближе к успеху. Визит на «Крейвен Коттедж» имеет турнирное значение для «Борнмута», тогда как хозяева готовятся к отпуску и перестройки, если им все же не удастся удержать Марку Силву.
К слову, на прошлой неделе «вишни» уже успели прибить один лондонский клуб, лишенный задач в АПЛ – «Кристал Пэлас» (3:0). Почему бы не повторить успех на Западе британской столицы?
Прогноз: победа «Борнмута» с форой 0, коэффициент – 1,79. Прогноз на счет – 1:2.