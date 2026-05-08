Девятого мая 2026 года в 17:00 по Москве состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии. «Фулхэм» у себя на «Крейвен Коттедж» примет снова прыгнувший выше головы «Борнмут».

«Фулхэм»

«Дачники» совсем расклеились на фоне слухов об уходе Марку Силвы. Португальский коуч явно хочет попасть в более амбициозный клуб и, вероятнее всего, откажется от нового контракта с «Фулхэмом». Та же история и с лидером средней линии Харри Уилсоном, который провел свой лучший сезон в профессиональном футболе.

Последние три игры:

Арсенал – Фулхэм 3:0

Фулхэм – Астон Вилла 1:0

Брентфорд – Фулхэм 0:0

«Борнмут»

«Вишенки» тоже прощаются с тренером, но Андони Ираола настроен громко хлопнуть дверью, перед переходом на более высокий уровень. «Борнмут» все еще мотивирован, так как идет в зоне еврокубков и претендует на место в Лиге Европы.

Последние три игры:

Борнмут – Кристал Пэлас 3:0

Борнмут – Лидс 2:2

Ньюкасл – Борнмут 1:2

Очные встречи

Борнмут – Фулхэм 3:1

Борнмут – Фулхэм 1:0

Фулхэм – Борнмут 2:2

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Борнмут»

Считаем, что гости будут ближе к успеху. Визит на «Крейвен Коттедж» имеет турнирное значение для «Борнмута», тогда как хозяева готовятся к отпуску и перестройки, если им все же не удастся удержать Марку Силву.

К слову, на прошлой неделе «вишни» уже успели прибить один лондонский клуб, лишенный задач в АПЛ – «Кристал Пэлас» (3:0). Почему бы не повторить успех на Западе британской столицы?

Прогноз: победа «Борнмута» с форой 0, коэффициент – 1,79. Прогноз на счет – 1:2.