Эмери отказался от предложения «Ньюкасла»: «Я решил остаться в «Вильярреале»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери сообщил, что остается в испанском клубе несмотря на интерес со стороны «Ньюкасла».

«Я решил остаться здесь, потому что «Вильярреал» – мой дом. Я на 100% верю в проект. Горд, что заинтересовал топ-клуб, но безумно счастлив в этой команде», – написал Эмери в твиттере.