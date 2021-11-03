Эмери отказался от предложения «Ньюкасла»: «Я решил остаться в «Вильярреале»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери сообщил, что остается в испанском клубе несмотря на интерес со стороны «Ньюкасла».
«Я решил остаться здесь, потому что «Вильярреал» – мой дом. Я на 100% верю в проект. Горд, что заинтересовал топ-клуб, но безумно счастлив в этой команде», – написал Эмери в твиттере.
- По информации The Athletic, испанец считался главным претендентом на пост тренера «Ньюкасла».
- Эмери тренирует «Вильярреал» с 2020 года.
- Сегодня тренеру исполнилось 50 лет.
Источник: твиттер Унаи Эмери