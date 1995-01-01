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    The Athletic: Эмери – главный кандидат на пост тренера «Ньюкасла», Хау – запасной вариант

    Руководство «Ньюкасла» определилось с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера команды.

    По информации The Athletic, фаворитом для английского клуба стал Унаи Эмери из «Вильярреала».

    Если испанец согласится вернуться в АПЛ, где он ранее возглавлял «Арсенал», то «Ньюкасл» заплатит около 6 миллионов евро компенсации за него.

    Альтернативный вариант – Эдди Хау, покинувший летом «Борнмут».

    • «Ньюкасл» идет на предпоследнем месте в таблице АПЛ по итогам 10 туров.
    • 7 октября клуб купили саудовские инвесторы.
    • Две недели назад команду покинул тренер Стив Брюс.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1563

      Decorhome 53 минуты назад

      Может что и получится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1546

      Блямба 1 час назад

      Артём Сергеевич!Ты ,"***,должен быть там,****!"
      )

      2
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