The Athletic: Эмери – главный кандидат на пост тренера «Ньюкасла», Хау – запасной вариант

Руководство «Ньюкасла» определилось с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера команды.

По информации The Athletic, фаворитом для английского клуба стал Унаи Эмери из «Вильярреала».

Если испанец согласится вернуться в АПЛ, где он ранее возглавлял «Арсенал», то «Ньюкасл» заплатит около 6 миллионов евро компенсации за него.

Альтернативный вариант – Эдди Хау, покинувший летом «Борнмут».