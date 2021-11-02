The Athletic: Эмери – главный кандидат на пост тренера «Ньюкасла», Хау – запасной вариант

Руководство «Ньюкасла» определилось с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера команды.
По информации The Athletic, фаворитом для английского клуба стал Унаи Эмери из «Вильярреала».
Если испанец согласится вернуться в АПЛ, где он ранее возглавлял «Арсенал», то «Ньюкасл» заплатит около 6 миллионов евро компенсации за него.
Альтернативный вариант – Эдди Хау, покинувший летом «Борнмут».
- «Ньюкасл» идет на предпоследнем месте в таблице АПЛ по итогам 10 туров.
- 7 октября клуб купили саудовские инвесторы.
- Две недели назад команду покинул тренер Стив Брюс.
Источник: The Athletic