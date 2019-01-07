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Эдди Хау
Материалы
Эдди Хау - материалы
Англия
29 ноября 1977 (48)
Тренер
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Публикации
Надежда-2019. АПЛ снова разорвет клуб-середняк
Кто вдохновляет нас в новом году.
07.01.2019 13:48
4
Гетце покинет «Баварию». Стадион ЦСКА окончательно достроен. Дайджест событий дня
«Наполи» хочет приобрести Витселя. Хоу может возглавить сборную Англии. «Матч ТВ» покажет много футбола. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
09.07.2016 21:45
6
Кто возглавит и окончательно добьет сборную Англии
Английские СМИ назвали список кандидатов на пост главного тренера сборной Англии. От представленных фамилий становится страшно за будущее английской команды. Есть вероятность, что на чемпионат мира в Россию Руни и его партнеры не поедут.
29.06.2016 13:00
6
Вишневый сад. «Борнмут» - клуб, за который пора начинать фанатеть
Обыграв «Вест Хэм» с веселым счетом 4:3, «Борнмут» наконец-то одержал первую победу в АПЛ в своей истории. Русский владелец, тренер-волшебник, забивной вундеркинд – «Бомбардир» рассказывает о людях, превративших жизнь клуба в настоящую сказку.
23.08.2015 11:42
3
Главные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
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Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
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Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
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Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
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Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
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Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
3
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
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