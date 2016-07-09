Гетце покинет «Баварию». Стадион ЦСКА окончательно достроен. Дайджест событий дня

Гетце сообщил руководству «Баварии» о своем желании покинуть клуб

Полузащитник «Баварии» Марио Гетце может сменить клубную прописку этим летом. Отмечается, что 24-летний футболист недоволен малым количеством игровой практики в мюнхенской команде, в связи с чем уже уведомил руководство клуба о своем желании покинуть стан чемпионов Германии. Ранее сообщалось, что в услугах немецкого игрока заинтересован «Тоттенхэм».

Клубы АПЛ на первой неделе трансферного окна потратили 300 миллионов

Клубы английской Премьер-лиги в первую неделю летнего трансферного окна потратили 300 миллионов фунтов на приобретение новых игроков. По суммам сделок лидируют клубы из Манчестера. На приобретение Эрика Байи и Генриха Мхитаряна «Юнайтед» потратил 56 миллионов фунтов. «Сити» за переходы Илкая Гюндогана и Нолито заплатил 34 миллиона.

Хуснуллин: «Строительство стадиона ЦСКА завершено»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строительные работы на новом стадионе ЦСКА подошли к концу. По его словам, в данный момент идет процесс наладки оборудования. «В настоящее время ведется наладка оборудования и оформление необходимой для ввода документации. Хочу подчеркнуть, что в составе комплекса откроется не только спортивная арена, но и офисный центр, а также гостиница», – сказал Хуснуллин.

Драгович: «Скоро перейду в «Байер»

Защитник киевского «Динамо» Александар Драгович прокомментировал свой возможный переход в «Байер». «Байер» – это топ-клуб, и я хочу проявить себя на высоком уровне. В Леверкузене работают над моим трансфером. Если все пойдет гладко, то стороны придут к согласию. Президент «Динамо» сказал, что не будет препятствовать этой сделке. Я уверен, что скоро все состоится», – заявил Драгович.

«Шанхай СИПГ» предложит 35 миллионов за Канте

Один из лидеров «Лестера» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в Поднебесной. «Шанхай СИПГ» намерен предложить «лисам» 35 миллионов фунтов стерлингов за игрока сборной Франции. Напомним, ранее в китайский клуб перебрался форвард «Зенита» Халк, за которого петербуржцы получили компенсацию в размере 56 миллионов евро. Отметим, что Канте также входит в сферу интересов «Арсенала», «Ювентуса», «Реала» и «ПСЖ».

Хоу является кандидатом на пост главного тренера сборной Англии

Наставник «Борнмута» Эдди Хоу рассматривается Федерацией футбола Англии как один из кандидатов на пост главного тренера национальной команды. Сообщается, что Хоу не против начать переговоры по поводу вероятного назначения. По информации СМИ, FA также не исключает иностранные кандидатуры, но при этом вариант с доморощенным специалистом наиболее привлекательным для нее.

Поединок «Томь» – «Краснодар» перенесен на поле «быков»

Матч первого тура Премьер-лиги «Томь» – «Краснодар», запланированный на первое августа, будет перенесен из Томска, сообщил гендиректор сибиряков Руслан Киселев. Игра состоится на поле «быков». «Краснодар» обратился в РФПЛ и «Томь» с просьбой перенести матч первого тура из Томска в Краснодар. Это связано с участием краснодарского клуба в Лиге Европы. Мы пошли навстречу нашим коллегам. Ответная игра пройдет в Краснодаре», – сказал Киселев.

«Матч ТВ» покажет в прямом эфире 13 матчей первых пяти туров РФПЛ

Стали известны матчи первых пяти туров предстоящего сезона российской Премьер-лиги, которые в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Список игр можно посмотреть тут. Календарь и точное расписание первых пяти туров чемпионата России смотрите здесь.