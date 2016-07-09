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    «Матч ТВ» покажет в прямом эфире 13 матчей первых пяти туров РФПЛ

    Стали известны матчи первых пяти туров предстоящего сезона российской Премьер-лиги, которые в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

    1-й тур

    «Спартак» – «Арсенал»

    «Рубин» – «Амкар»

    «Зенит» – «Локомотив»

    2-й тур

    «Спартак» – «Крылья Советов»

    «Уфа» – «Зенит»

    3-й тур

    «Рубин» – «Спартак»

    «Зенит» – «Ростов»

    «Терек» – «Локомотив»

    4-й тур

    «Спартак» – «Краснодар»

    ЦСКА – «Зенит»

    5-й тур

    «Анжи» – «Спартак»

    «Зенит» – «Амкар»

    «Краснодар» – «Локомотив»

    Календарь и точное расписание первых пяти туров чемпионата России смотрите здесь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.07.2016 11:28
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    Комментарии28
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 июля 2016, 16:56

      Покажи матч_открытие

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 июля 2016, 15:17

      Побольше бы матчей с Ростовом и новичками,Оренбургом например!

      Надоели со своим Зенитом и Орловом

      2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 3a zenit 9 июля 2016, 19:42

      Зенит с Орловым? Вы уточняйте,а то непонятно

      -1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 9 июля 2016, 14:52

      О, бомжепровод как минимум в 3-х матчах очки потеряет. Это стоит посмотреть.

      1
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      Рейтинг: +790

      denisov 9 июля 2016, 14:08

      Зачем столько игр Зенита и Спартака показывать..?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > карасевщина 9 июля 2016, 16:48

      Аминь!

      0
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      Рейтинг: +98

      Стивен 9 июля 2016, 13:47

      Да хоть все матчи будут показывать, после провала нашей сборной и то, как себя вели футболеры после евро, смотреть на них тошно, а болеть тем более.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Стивен 9 июля 2016, 16:48

      А на Ростов приятно,никто себя не опозорил))

      0
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      Рейтинг: +447

      alexidj 9 июля 2016, 13:45

      О все матчи Спартака покажут)благодарочка матч ТВ)

      -2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 9 июля 2016, 13:42

      У локо 3 показа и все на выезде

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 июля 2016, 13:40

      Будут показывать все матчи пяти туров "Зенита" и "Спартака", и лишь по одному матчу ЦСКА и "Ростова? Да и то лишь потому, что чемпионы и вице-чемпионы страны играют с "Зенитом"? Оригинально... Даже игр с участием "Локомотива" будет показано три, а "Краснодара", "Рубина" и "Амкара" - по две...
      И что нам таким графиком предлагают сделать с известной русофобкой Канделакшей? Даже боюсь себе это представить! :-))))

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 9 июля 2016, 13:33

      а кто ЭТО смотреть будет ???

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat 9 июля 2016, 12:50

      Теперь всем понятна ангажированность канала и чей хлебушек кушает... Черданцев всегда ссылается на высокий рейтинг показываемый (выбираемых им матчей).... Так вот - Во всех турах показывать будут "Зенит" (даже "рейтинговые" с Уфой и Амкаром") и "Спартак". У остальных получается, нет ни бабла, ни влияния... да и команда, наверно, от Газпрома поступила, не рекламировать в Европе и России соперников наших "грандов", предоставляя возможность простому гражданину бесплатно посмотреть действительно народные команды, а не назначаемых чемпионов и любимцев влиятельных персон в Кремле и Правительстве. Мало того, зная, что "Ростов" играет в квалификации ЛЧ 27-го числа, ему поставили выезд в Оренбург на первый день тура - 30.07. Что это уважаемые. И календарь перетряхнули (Прядкин говорил незнечительно) в пользу питерских, поставив вместо гостевых матчи у себя на поле с прямыми конкурентами "Ростовом" и "Локомотивом". Ничего не меняется

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > 3a zenit 9 июля 2016, 13:49

      О, обиженный на жизнь заскулил. Не очкуй, Славик, вам бы дай бог в пятерочку попасть в этом году.)))

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      ...
      Рейтинг: +293

      VVK13 > Qranat 9 июля 2016, 15:19

      и что ныть, уж раз собрались в европу тогда не жальтесь, вся европа так играет (те кто в еврокубках играют) и только у нас это называют тяжелым графиком с играми через два на третий, а по поводу домашних не переживай они в конце будут на выезде и вообще какая разница все проведут 15 дома и 15 на выезде

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 3a zenit 9 июля 2016, 16:54

      Судя по тому как быстро Зенит продаёт игроков,в пердив(ваше любимое слово),попадёте вы

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 9 июля 2016, 17:49

      Питерцы взяли ТРЕНЕРА... И никакой "пердив" им теперь не страшен... Пусть хоть всю основу распродадут... Пока же с теми, кто имеется, явно будут в первой тройке... Ну а на каком месте, предсказывать не берусь. Очень многое зависит не только от игры "Зенита", но и от игры главных конкурентов.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 9 июля 2016, 18:49

      ДАаааа,многое от Ростова ))))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 9 июля 2016, 22:27

      И "Ростов" прежде поступил также, пригласив Бердыева... Вот только здравая идея приглашать ТРЕНЕРА, а не чучело в штанах и с амбициями, не наше изобретение... Некоторые это поняли ещё в шестидесятые годы, ну а после эпохи Ринуса Михелса этого не понимают или не желают понимать только проходимцы...

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > 3a zenit 9 июля 2016, 22:34

      Я живу в городе, где люди более культурные чем в вашем навозе, чучело! Поэтому большое село у вас. А по поводу обиженки на жизнь, так я умею читать. У нас в школе хорошие учителя были. А в каждой твое фразе сквозит ненависть и презрение ко всем, кто сумел поиметь твой бомжатник в прошлом сезоне и опустить недокоманду на третье место. То бишь многие, ну и Сельмаш в частности)))

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