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    Опубликовано точное расписание пяти первых туров РФПЛ

    РФПЛ обнародовала точное расписание первых пяти туров сезона-2016/17. Новый розыгрыш РФПЛ начнется 30 июля матчем между «Оренбургом» и «Ростовом».

    1 тур

    30 июля (суббота)

    «Оренбург» – «Ростов» 15.00

    «Зенит» – «Локомотив» 17.30

    «Анжи» – ЦСКА 20.00

    31 июля (воскресенье)

    «Урал» – «Уфа» 15.30

    «Спартак-Москва» – «Арсенал» 18.00

    Терек» – «Крылья Советов» 20.30

    1 августа (понедельник)

    «Томь» – «Краснодар» 19.30

    «Рубин» – «Амкар» 19.30

    2 тур

    6 августа (суббота)

    «Уфа» – «Зенит» 17.00

    «Арсенал» – «Рубин» 19.30

    7 августа (воскресенье)

    ЦСКА – «Оренбург» 14.00

    «Амкар» – «Анжи» 16.30

    «Локомотив» – «Томь» 19.00

    «Ростов» – «Урал» 21.30

    8 августа (понедельник)

    «Спартак-Москва» – «Крылья Советов» 19.30

    «Краснодар» – «Терек» 19.30

    3 тур

    12 августа (пятница)

    «Зенит» – «Ростов» 19.30

    13 августа (суббота)

    «Урал» – ЦСКА 15.30

    «Крылья Советов» – «Краснодар» 18.00

    «Рубин» – «Спартак-Москва» 20.30

    14 августа (воскресенье)

    «Томь» – «Уфа» 17.30

    «Анжи» – «Арсенал» 20.00

    «Терек» – «Локомотив» 20.30

    15 августа (понедельник)

    «Оренбург» – «Амкар» 17.30

    4 тур

    19 августа (пятница)

    «Рубин» – «Анжи» 19.30

    20 августа (суббота)

    «Уфа» – «Терек» 14.30

    ЦСКА – «Зенит» 17.00

    «Ростов» – «Томь» 21.30

    21 августа (воскресенье)

    «Амкар» – «Урал» 15.30

    «Спартак-Москва» – «Краснодар» 18.00

    «Локомотив» – «Крылья Советов» 20.30

    22 августа (понедельник)

    «Арсенал» – «Оренбург» 19.30

    5 тур

    26 августа (пятница)

    «Крылья Советов» – «Уфа» 18.30

    27 августа (суббота)

    «Оренбург» – «Рубин» 13.00

    «Томь» – ЦСКА 15.30

    «Зенит» – «Амкар» 18.00

    28 августа (воскресенье)

    «Урал» – «Арсенал» 17.00

    «Терек» – «Ростов» 19.15

    «Краснодар» – «Локомотив» 19.15

    «Анжи» – «Спартак-Москва» 21.30

    Источник: РПЛ

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    08.07.2016 23:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8

      neymar05 9 июля 2016, 13:58

      анжи вперед

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 июля 2016, 11:47

      2тур,Ростов в 21-30,не поздно?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июля 2016, 09:17

      У Спартака пишут город, откуда он. А у остальных команд город не пишут.
      Это, чтобы болельщики не забыли откуда Спартак?

      2
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 9 июля 2016, 06:42

      Вот это начало чемпионата для "Зенита".

      -1
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      Рейтинг: -79

      Exotoxin 9 июля 2016, 00:47

      Хреновый дебют Оренбурга. Проиграют в первом туре. Ставлю сто рублей. Вышлю ПО двести рублей на первых два написанных кошелька webmoney если будет не так.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Exotoxin 9 июля 2016, 11:46

      Маловато будет)))

      0
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