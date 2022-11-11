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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:29
Оффтоп
Экс-хоккеист «Адмирала»: «Русские – законченные алкоголики, пьют до чертиков»
5
20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
4
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Все новости
21:35
Дуду оценил шансы Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную Бразилии
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21:25
Где смотреть матч «Милан» – «Наполи»: 1/4 финала Лиги чемпионов
21:20
Оффтоп
КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
1
21:00
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20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
20:24
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
1
20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
1
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
5
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
5
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
2
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
6
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
8
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
5
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
5
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
9
17:00
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Эдди Хау - новости
Тренер
Имя
Эдди
Фамилия
Хау
Команда
Ньюкасл
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 ноября 1977
Статистика
Новости
Статьи
Посты
29 января
10:50
«Выдающийся». Тренер «Ньюкасла» Хау прокомментировал продление Триппьера
22 января
13:34
Хау установил рекорд века в АПЛ
4 января
13:34
Тренер «Ньюкасла» отреагировал на информацию о возможном приходе Роналду
7
11 ноября 2022
16:50
Фото
Назван лучший тренер АПЛ в октябре
5 августа 2022
16:24
Фото
«Ньюкасл» продлил контракт с главным тренером
17 мая 2022
13:49
«Ньюкасл» вернулся к идее пригласить Моуринью
1
13 мая 2022
14:43
Названы претенденты на звание тренера сезона в АПЛ
1
11 марта 2022
16:52
Тренер «Ньюкасла» Хау – лучший в АПЛ в феврале
20 ноября 2021
08:37
Новый тренер «Ньюкасла» Хау заболел коронавирусом
8 ноября 2021
18:22
Фото
«Ньюкасл» объявил о назначении Хау на пост главного тренера. Контракт – до 2024 года
1
6 ноября 2021
23:49
Фото
Хау присутствовал на матче «Брайтон» – «Ньюкасл». Вскоре он должен возглавить «Юнайтед»
5 ноября 2021
07:32
Sky Sports: Хау возглавит «Ньюкасл»
2
2 ноября 2021
14:25
The Athletic: Эмери – главный кандидат на пост тренера «Ньюкасла», Хау – запасной вариант
5
24 августа 2021
11:54
Конте, Фонсека, Роджерс и еще три тренера могут сменить Артету в «Арсенале»
5
1 августа 2020
23:32
Тренер Хау покинул «Борнмут» после 11 лет в клубе
1
2 апреля 2020
07:50
Хау из «Борнмута» – первый тренер АПЛ, добровольно согласившийся на урезание зарплаты
14 ноября 2019
01:40
The Telegraph: «Тоттенхэм» рассматривает Моуринью и Аллегри в качестве замены Покеттино
7
4 октября 2019
15:43
Клопп, Лэмпард, Роджерс и Хау – номинанты на звание лучшего тренера АПЛ в сентябре
2
1 октября 2019
15:29
Фото
Главные тренеры «Борнмута», «Бернли» и «Тоттенхэма» дольше всех работают в АПЛ
2 марта 2019
07:36
Тренер «Борнмута» Хау: «Сильно восхищаюсь Гвардиолой. У него можно учиться»
16 октября 2018
13:52
Хоу может возглавить «Тоттенхэм» в случае ухода Покеттино
16 февраля 2018
14:01
Фото
Хоу – тренер месяца в АПЛ. В январе его «Борнмут» разгромил «Челси»
6 мая 2017
20:12
«Борнмут» и «Лестер» сохранили места в АПЛ на следующий сезон
2 апреля 2017
13:29
Хоу: «Не стал критиковать Артера, но пенальти он исполнил ужасно»
28 декабря 2016
08:54
Хоу: «Не смогли справиться с атакующим трио «Челси»
25 декабря 2016
10:46
Тренер «Борнмута» верит в победу над «Челси»
14 декабря 2016
08:03
Хау: «Борнмут» героически отыграл в защите»
11 сентября 2016
17:54
Парлор: «Хоу не готов работать в «Арсенале»
1
7 сентября 2016
12:30
«Арсенал» может заменить Венгера на Хоу
25
28 июля 2016
12:18
Хоу может стать преемником Венгера на посту главного тренера «Арсенала»
8
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