«Выдающийся». Тренер «Ньюкасла» Хау прокомментировал продление Триппьера

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау оценил продление контракта с защитником Кираном Триппьером.

«Это достойная награда игроку за сезон. Он выдающийся как на поле, так и за его пределами. Триппьер демонстрирует лидерство в трудный момент.

Киран преуспел в преуспевающей команде. Мне не хватит слов похвалы, чтобы охватить все, что Триппьер дал «Ньюкаслу», – сказал Хау.

Триппьер перешел в «Ньюкасл» год назад из «Атлетико».

У 32-летнего футболиста 20 матчей в сезоне АПЛ, гол, ассист.

«Ньюкасл» идет в АПЛ 3-м.

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