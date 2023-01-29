Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Выдающийся». Тренер «Ньюкасла» Хау прокомментировал продление Триппьера

    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау оценил продление контракта с защитником Кираном Триппьером.

    «Это достойная награда игроку за сезон. Он выдающийся как на поле, так и за его пределами. Триппьер демонстрирует лидерство в трудный момент.

    Киран преуспел в преуспевающей команде. Мне не хватит слов похвалы, чтобы охватить все, что Триппьер дал «Ньюкаслу», – сказал Хау.

    • Триппьер перешел в «Ньюкасл» год назад из «Атлетико».
    • У 32-летнего футболиста 20 матчей в сезоне АПЛ, гол, ассист.
    • «Ньюкасл» идет в АПЛ 3-м.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Ньюкасл» продлил Триппьера
    Определена лучшая команда евросезона по сухим матчам
    В «Зените» ответили, делал ли «Ньюкасл» запрос по Малкому
    Источник: твиттер «Ньюкасла»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11