«Ньюкасл» продлил Триппьера

«Ньюкасл» объявил о продлении контракта с защитником Кираном Триппьером. Теперь соглашение действует до лета 2025 года.

«Я абсолютно рад, что продлил свой контракт. Я хочу выразить огромную благодарность менеджеру, владельцам, болельщикам и моим товарищам по команде», – сказал игрок.

Триппьер перешел в «Ньюкасл» год назад из «Атлетико».

У 32-летнего футболиста 20 матчей в сезоне АПЛ, гол, ассист.

«Ньюкасл» идет в АПЛ 3-м.

Фото: пресс-служба «Ньюкасла».

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