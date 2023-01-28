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    «Ньюкасл» продлил Триппьера

    «Ньюкасл» объявил о продлении контракта с защитником Кираном Триппьером. Теперь соглашение действует до лета 2025 года.

    «Я абсолютно рад, что продлил свой контракт. Я хочу выразить огромную благодарность менеджеру, владельцам, болельщикам и моим товарищам по команде», – сказал игрок.

    • Триппьер перешел в «Ньюкасл» год назад из «Атлетико».
    • У 32-летнего футболиста 20 матчей в сезоне АПЛ, гол, ассист.
    • «Ньюкасл» идет в АПЛ 3-м.

    Фото: пресс-служба «Ньюкасла».

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    Источник: официальный сайт «Ньюкасла»

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