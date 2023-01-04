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    Тренер «Ньюкасла» отреагировал на информацию о возможном приходе Роналду

    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау опроверг информацию, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в клуб.

    «Мы желаем Криштиану всего наилучшего в его новой главе, но правды в возможном трансфере в «Ньюкасл» нет», – сказал Хау.

    • Роналду искал клуб из ЛЧ перед трансфером в «Аль-Наср».
    • Португалец – лучший бомбардир в истории главного еврокубка (140 голов). Его ближайший преследователь – Лионель Месси (129).
    • «Ньюкасл» принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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