Роналду может летом перейти в «Ньюкасл», но при одном условии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду через полгода может снова сменить команду.

В контракте 37-летнего футболиста с саудовским клубом есть пункт, согласно которому форварда отпустят в «Ньюкасл» в случае его попадания в Лигу чемпионов по итогам сезона-2022/23.

Роналду искал клуб из ЛЧ перед трансфером в «Аль-Наср».

Португалец – лучший бомбардир в истории главного еврокубка (140 голов). Его ближайший преследователь – Лионель Месси (129).

«Ньюкасл» принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

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