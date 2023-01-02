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    Роналду может летом перейти в «Ньюкасл», но при одном условии

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду через полгода может снова сменить команду.

    В контракте 37-летнего футболиста с саудовским клубом есть пункт, согласно которому форварда отпустят в «Ньюкасл» в случае его попадания в Лигу чемпионов по итогам сезона-2022/23.

    • Роналду искал клуб из ЛЧ перед трансфером в «Аль-Наср».
    • Португалец – лучший бомбардир в истории главного еврокубка (140 голов). Его ближайший преследователь – Лионель Месси (129).
    • «Ньюкасл» принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

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    Источник: Marca

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    02.01.2023 22:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1980

      DMитрий 2 часа назад

      Шейхи продолжают ху.ми мерятся.

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