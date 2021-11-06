Хау присутствовал на матче «Брайтон» – «Ньюкасл». Вскоре он должен возглавить «Юнайтед»

Бывший главный тренер «Борнмута» Эдди Хау присутствовал на матче 11-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Ньюкаслом» (1:1). Он смотрел игру в компании Аманды Стейвли – бизнесвумен, которая участвовала в сделке по покупке «Юнайтед» инвесторами из Саудовской Аравии.

Сообщалось, что именно Хау станет новым главным тренером «Ньюкасла».