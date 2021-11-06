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    Хау присутствовал на матче «Брайтон» – «Ньюкасл». Вскоре он должен возглавить «Юнайтед»

    Бывший главный тренер «Борнмута» Эдди Хау присутствовал на матче 11-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Ньюкаслом» (1:1). Он смотрел игру в компании Аманды Стейвли – бизнесвумен, которая участвовала в сделке по покупке «Юнайтед» инвесторами из Саудовской Аравии.

    Сообщалось, что именно Хау станет новым главным тренером «Ньюкасла».

    • 43-летний специалист заключит с «Ньюкаслом» контракт до конца сезона-2023/24.
    • Хау тренировал «Борнмут» до 2020 года в течение 11 лет.
    • «Ньюкасл» – единственная команда сезона АПЛ без побед.

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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    06.11.2021 23:49
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