«Ньюкасл» вернулся к идее пригласить Моуринью

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью летом может возглавить «Ньюкасл».
Несмотря на успешную работу Эдди Хау, клуб АПЛ вернулся к идее пригласить 59-летнего португальца.
- Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.
- Ранее он тренировал в Англии «Челси» (дважды), «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
- Под руководством Хау «Ньюкасл» поднялся из зоны вылета на 12-е место в Премьер-лиге.
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Источник: Marca