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«Ньюкасл» вернулся к идее пригласить Моуринью

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью летом может возглавить «Ньюкасл».

Несмотря на успешную работу Эдди Хау, клуб АПЛ вернулся к идее пригласить 59-летнего португальца.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Marca

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Комментарии1
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    Рейтинг: +49826

    MaxRnD 2 часа назад

    Ньюкасл вернулся к идее под мудрым руководством физрука попасть в чемпионшип ?

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