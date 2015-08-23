Вишневый сад. «Борнмут» - клуб, за который пора начинать фанатеть

<p><em>Обыграв «Вест Хэм» с веселым счетом 4:3, «Борнмут» наконец-то одержал первую победу в АПЛ в своей истории. Русский владелец, тренер-волшебник, забивной вундеркинд – «Бомбардир» рассказывает о людях, превративших жизнь клуба в настоящую сказку.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>История успеха</strong></span></p> <p>Что вы знаете о маленькой английской команде «Борнмут», стадион которой вмещает всего каких-то 12 тысяч зрителей? При других обстоятельствах такой клуб вряд ли заинтересовал бы любого из российских болельщиков, но сейчас мы с вами просто не сможем пройти мимо. Безоблачное будущее, обеспеченное деньгами скрытного бизнесмена из России Максима Демина, настраивает на то, что клуб будет прогрессировать и дальше. Но пока постараемся отметить такой маленький успех, как первая победа в высшем дивизионе, а заодно и понять, почему это достижение выглядит таким крутым.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440318432_qKvarQNiOy0.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>История «Борнмута» насчитывает уже 125 лет. Почти все эти годы команда провела в низших дивизионах, а несколько раз вообще могла прекратить свое существование. В 1997 году в клубе ввели внешнее управление, но от страшного банкротства «Борнмут» избавили собственные фанаты. Они в буквальном смысле кидали спасительные фунты в специально установленную урну, собрав для коллектива нужную сумму. В 2008 году ситуация повторилась. Помощи от болельщиков уже нельзя было ожидать, но в последний момент деньги нашел нынешний президент клуба Джефф Мостин.</p> <p>Тогда же «Борнмут» пережил серьезное разочарование. Клуб был отправлен в четвертую английскую лигу и лишен сразу 17-ти очков на старте нового сезона. Для скромных английских команд такие ситуации являются довольно распространенным явлением. Падение «Борнмута» могло и продолжаться. Однако когда в клуб пришел тренер Эдди Хау, а затем и русский владелец Максим Демин, все кардинально изменилось. У «Борнмута» появилась новая жизнь, а коллектив обрел победные черты, которыми мы восхищаемся сейчас.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440318485_eddie-howe-bournemouth_3159477.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Молодой спаситель</strong></span></p> <p>Тренеру «Борнмута» Эдди Хау всего 37 лет. В это верится с трудом, если чуть глубже взглянуть на его тренерскую карьеру. В 2007 году Хау, почти все время выступавший за «Борнмут», закончил с игрой из-за травмы, став помощником тренера всего в 29 лет. Спустя два года он уже полноценно возглавил родную команду, которую чудесным образом спас от неминуемого вылета в Национальную конференцию. Тогда «Борнмуту» не прогнозировали ничего хорошего, но в следующем сезоне клуб неожиданно вышел в League One (третий по силе дивизион в Англии). </p> <p>Вклад Хау сразу начали сравнивать с ролью величайшей персоны в истории «Борнмута». Харри Реднапп, возглавлявший клуб в 80-х, всегда считался самым весомым человеком во все времена существования «вишен». Однако тренер-волшебник Хау сумел затмить своего предшественника. Затмил, а потом быстро сбежал из клуба на полтора года. Видимо, Эдди захотел новых эмоций, поэтому и решился возглавить «Бернли», откуда, правда, спешно вернулся в родной клуб. </p> <p>За время без своего тренера «Борнмут» успел значительно регрессировать и снова стоял на вылет. Но кто бы сомневался, что вернувшийся Эдди Хау не только ситуацию исправит, но и сразу выведет клуб в Чемпионшип. «Мы достигли небывалых высот», - думали тогда болельщики команды, но Хау этого показалось мало. За два года он умудрился сколотить коллектив, оказавшийся способным выйти в Премьер-лигу. А делалось все это фактически одним не менявшимся костяком!</p> <p>Эдди Хау получил награду «Тренер года», но в такой ситуации оказался еще и скромным, не постеснявшись отметить и российский вклад в этот успех. «Хочу поблагодарить владельца команды Максима Демина. Он не просто вложил деньги в клуб, а сделал это еще и достаточно дальновидно», - с улыбкой рассказывал тренер, бесконечно довольный тем, что близкие к банкротству времена остались в прошлом.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440318505__72293526_elphick.jpg" style="height:412px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Звезды «Борнмута»</strong></span></p> <p><strong>Томми Элфик</strong></p> <p>Немаловажную роль в прорыве клуба сыграли и его футболисты. Например, центральный защитник Томми Элфик пришел в «Борнмут», когда клуб находился еще в третьем дивизионе. Однако с того самого момента Элфик – бессменный участник всех великих свершений клуба. Их пара центральных защитников со Стивом Куком уже давно является бессменной, а когда Кук продлил с «Борнмутом» контракт, больше всех радовался за партнера именно Элфик.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440318649_matt-ritchie-bournemouth-009.jpg" style="height:432px; width:720px" /></p> <p><strong>Мэтт Ритчи</strong></p> <p>В любой команде определяющим звеном является линия полузащиты. От исполнителей в центре поля всегда зависит, в какой футбол будет играть клуб. Ритчи – главный креативщик «Борнмута», через которого Эдди Хау внедряет в коллектив свои атакующие идеи. В матчах с любым соперником «вишни» стремятся играть в красивый и быстрый футбол, не строя при этом оборонительных автобусов. Сам Ритчи в прошлом сезоне по-настоящему феерил. Шотландец 15 раз отличился сам, а для партнеров создал целых 17 моментов, воплотившихся в голы! В высшем дивизионе на его счету пока только штанга в игре с «Ливерпулем», но у такого талантливого парня все голевые свершения еще впереди.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440318782_callum-wilson-bournemouth_3207971.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><strong>Каллум Уилсон </strong></p> <p>Бедствующий «Ковентри» находился на грани развала, но один игрок там все-таки выделялся. Забив в одном из сезонов League One больше 20-ти голов, Уилсон привлек внимание более статусных клубов. Расторопнее всех оказался «Борнмут», от которого как раз ушел ударный форвард Льюис Грэббен. Уилсон не подвел и оправдал заплаченные за него три миллиона фунтов. В прошлом сезоне форвард наколотил в Чемпионшипе 20 мячей, сделав при этом еще и семь голевых передач. Теперь 23-летний форвард забивает уже в Премьер-лиге. Хет-трик в ворота «Вест Хэма» и вот она – первая победа в АПЛ в истории команды!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7921518" width="720"></iframe></p>