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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Борнмут
Лестер - Борнмут: обзор матча 31 августа 2019
Лестер
31.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Борнмут
12'
Д. Варди
41'
Ю. Тилеманс
73'
Д. Варди
15'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Борнмут
Замена
К. Фукс
️️️️
Д. Мэддисон
86'
79'
Замена
Э. Сурман
️️️️
Д. Кинг
ГОЛ! 3:1!
Д. Варди
Пас отдал
Ю. Тилеманс
73'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Х. Барнс
71'
69'
Желтая карточка
К. Уилсон
64'
Замена
Д. Соланке
️️️️
А. Смит
64'
Замена
Д. Айб
️️️️
Х. Уилсон
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Олбрайтон
64'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Д. Варди
41'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
40'
32'
Желтая карточка
Ж. Лерма
21'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
15'
ГОЛ! 1:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Р. Фрейзер
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
Б. Чилвел
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Перейра
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
9
Варди
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
15
Аке
27
Кук
2
Мефам
15
Смит
8
Лерма
8
Биллинг
10
Уилсон
10
Фрейзер
7
Кинг
9
Уилсон
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Грей
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
28
Фукс
28
Фукс
10
Мэддисон
11
Барнс
8
Чодури
8
Чодури
11
Барнс
7
Кинг
16
Сурман
16
Сурман
7
Кинг
10
Уилсон
33
Айб
33
Айб
10
Уилсон
15
Смит
19
Соланке
19
Соланке
15
Смит
Остались в запасе
Лестер
Борнмут
21
Дэнни Уорд
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Лестер - Борнмут
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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