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Расписание матчей
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Лестер - Борнмут
Лестер - Борнмут: обзор матча 30 марта 2019
Лестер
30.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Борнмут
11'
У. Морган
82'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Борнмут
ГОЛ! 2:0!
Д. Варди
Пас отдал
Ю. Тилеманс
82'
81'
Желтая карточка
Д. Брукс
71'
Желтая карточка
Д. Гослинг
ГОЛ! 1:0!
У. Морган
Пас отдал
Б. Чилвел
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Морган
35
Эванс
21
Перейра
11
Барнс
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Грей
10
Мэддисон
9
Варди
4-2-2-2
31
Бегович
17
Клайн
15
Аке
21
Дэниелс
2
Мефам
32
Гослинг
8
Лерма
7
Брукс
10
Фрейзер
7
Кинг
9
Уилсон
Остались в запасе
Лестер
Борнмут
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Лестер - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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