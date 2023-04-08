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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Борнмут
Лестер - Борнмут: обзор матча 08 апреля 2023
Лестер
08.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Борнмут
40'
Ф. Биллинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Борнмут
88'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Д. Соланке
Замена
Д. Прат
️️️️
О. Ндиди
81'
80'
Желтая карточка
А. Смит
80'
Желтая карточка
Л. Келли
Замена
Тете
️️️️
Х. Барнс
72'
59'
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Ротуэлл
Замена
П. Дака
️️️️
Р. Перейра
58'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
57'
40'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Биллинг
38'
Замена
М. Тавернье
️️️️
Д. Уаттара
33'
Желтая карточка
Д. Ротуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Борнмут
33
Нето
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Тете
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Иверсен
21
Перейра
12
Амарти
4
Фас
34
Кристиансен
34
Сумаре
21
Кастань
11
Барнс
4
Ндиди
10
Мэддисон
9
Варди
4-3-2-1
33
Нето
2
Мефам
6
Келли
15
Смит
5
Стивенс
7
Ротуэлл
8
Лерма
8
Биллинг
11
Уаттара
10
Кристи
19
Соланке
4
Ндиди
26
Прат
26
Прат
4
Ндиди
11
Барнс
11
Тете
11
Тете
11
Барнс
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
21
Перейра
27
Дака
27
Дака
21
Перейра
7
Ротуэлл
4
Кук
4
Кук
7
Ротуэлл
11
Уаттара
16
Тавернье
16
Тавернье
11
Уаттара
19
Соланке
42
Семеньо
42
Семеньо
19
Соланке
Остались в запасе
Лестер
Борнмут
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Лестер - Борнмут
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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