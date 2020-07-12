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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Лестер
Борнмут - Лестер: обзор матча 12 июля 2020
Борнмут
12.07.2020, воскресенье, 21:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
4 : 1
Завершен
Лестер
65'
Д. Станислас (П)
67'
Д. Соланке
83'
Д. Эванс (АГ)
87'
Д. Соланке
23'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Лестер
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Уилсон
90'
ГОЛ! 4:1!
Д. Соланке
87'
Желтая карточка
Д. Станислас
86'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Д. Эванс
83'
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Брукс
81'
71'
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Перес
67'
Красная карточка
Д. Сеюнджу
ГОЛ! 2:1!
Д. Соланке
Пас отдал
Д. Рико
67'
65'
Желтая карточка
О. Ндиди
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Станислас
65'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Гослинг
46'
Замена
Д. Станислас
️️️️
А. Данжума
46'
46'
Замена
Д. Прат
️️️️
К. Ихеначо
Замена
С. Кук
️️️️
Н. Аке
40'
Желтая карточка
Д. Гослинг
32'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
16'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
М. Олбрайтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
15
Рико
15
Аке
6
Келли
3
Стейси
32
Гослинг
8
Лерма
7
Данжума
7
Брукс
13
Уилсон
19
Соланке
4-3-3
1
Шмейхель
24
Джастин
35
Эванс
2
Сеюнджу
28
Фукс
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
4
Ндиди
9
Варди
22
Перес
17
Ихеначо
7
Данжума
19
Станислас
19
Станислас
7
Данжума
15
Аке
27
Кук
27
Кук
15
Аке
32
Гослинг
8
Биллинг
8
Биллинг
32
Гослинг
7
Брукс
4
Кук
4
Кук
7
Брукс
13
Уилсон
9
Сарридж
9
Сарридж
13
Уилсон
11
Олбрайтон
6
Беннетт
6
Беннетт
11
Олбрайтон
22
Перес
11
Барнс
11
Барнс
22
Перес
17
Ихеначо
26
Прат
26
Прат
17
Ихеначо
Остались в запасе
Борнмут
Лестер
10
Харри Уилсон
ПВ
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
10
Харри Уилсон
ПВ
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Борнмут - Лестер
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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